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2 апреля 2017, 17:27 | Водные: Гребля | Спорт-Экспресс

Гребная гонка Оксфорд-Кембридж состоится, несмотря на найденную бомбу

Знаменитая гонка по гребле между Оксфордом и Кембриджем, которая запланирована на воскресенье в Лондоне, состоится.

Об этом сообщает Sky News.

Соревнования начнутся вовремя в назначенном месте, несмотря на то, что возле старта была найдена неразорвавшаяся бомба времен Второй мировой войны. Бомбу в субботу обнаружил один из прохожих, который увидел в Темзе странный предмет и позвонил в полицию.

Состязание между Оксфордом и Кембриджем считается старейшим и одним из самых престижных в академической гребле. Первая гонка состоялась в 1829 году. Длина дистанции составляет 6 километров 779 метров.
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Новости Гребли

Гребная гонка Оксфорд-Кембридж состоится, несмотря на найденную возле старта бомбу

Гребная гонка Оксфорд-Кембридж состоится, несмотря на найденную возле старта бомбу

ЛОНДОН, 2 апреля. /Корр. ТАСС Максим Рыжков/. Знаменитые состязания по гребле между Оксфордским и Кембриджским университетами, запланированные на воскресенье в Лондоне, состоятся в назначенный час, несмотря на обнаружение рядом с линией старта неразорвавшейся бомбы времен Второй мировой войны. Об этом сообщает телеканал Sky News.
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