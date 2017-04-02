Гребная гонка Оксфорд-Кембридж состоится, несмотря на найденную бомбу
Знаменитая гонка по гребле между Оксфордом и Кембриджем, которая запланирована на воскресенье в Лондоне, состоится.
Об этом сообщает Sky News.
Соревнования начнутся вовремя в назначенном месте, несмотря на то, что возле старта была найдена неразорвавшаяся бомба времен Второй мировой войны. Бомбу в субботу обнаружил один из прохожих, который увидел в Темзе странный предмет и позвонил в полицию.
Состязание между Оксфордом и Кембриджем считается старейшим и одним из самых престижных в академической гребле. Первая гонка состоялась в 1829 году. Длина дистанции составляет 6 километров 779 метров.
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