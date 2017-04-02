Гребная гонка Оксфорд-Кембридж состоится, несмотря на найденную возле старта бомбу

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Бомбу еще в субботу обнаружил один из прохожих, который увидел в водах Темзы странное устройство и проинформировал об этом полицию. Вызванная бригада экспертов из числа морских пехотинцев изучила предмет и установила, что это — неразорвавшаяся бомба периода войны с Третьим рейхом, во время которой самолеты люфтваффе подвергали британскую территорию, и в том числе Лондон, частым бомбардировкам. Однако достать бомбу специалисты не смогли, сославшись на необходимость дождаться отлива (уровень воды в Темзе существенно меняется в зависимости от морских приливов и отливов в эстуарии впадающей в Северное море реки).

Устройство находится возле моста через Темзу в столичном районе Патни. При этом бомба лежит всего в нескольких метрах от линии старта знаменитых гребных гонок между двумя главными университетами страны. Однако эксперты пришли к выводу, что опасности для гребцов объект не представляет. Поэтому университетские гонки, которые каждый год привлекают на набережные Темзы тысячи зрителей, начнутся по расписанию: женская — в 16:35 по британскому времени (18:35 мск), а мужская — часом позже.

История гонки

Традиционное соревнование считается старейшим и одним из самых престижных в академической гребле. Оно проходит на отрезке Темзы между мостами в пригородах Лондона — Патни и Чизике. Длина дистанции составляет 4 мили 374 ярда (6 километров 779 метров).

Гребная гонка между командами двух университетов является одним из излюбленных спортивных событий жителей Великобритании. Каждый год британское телевидение ведет прямую трансляцию состязания, которое собирает аудиторию в несколько миллионов телезрителей по всему миру.

Первая университетская регата состоялась в 1829 году близ местечка Хенли на юго-востоке Англии и стала триумфальной для команды из Оксфорда. Несколько лет спустя она была перенесена в Лондон, и с 1856 года проходила на главной столичной водной артерии каждый год — за исключением периодов двух мировых войн.

Направление гонки всегда выбирается против течения. Момент для соревнований подбирается с учетом приливов и отливов таким образом, чтобы им приходилось противостоять наиболее сильному течению. Рекорд дистанции в 1998 году установила команда Кембриджа, преодолев ее за 16 минут 19 секунд.

Студенты из Кембриджа побеждали в гонке 82 раза, на счету команды Оксфорда — 79 побед, еще в одной гонке, в 1877 году, была зафиксирована ничья.