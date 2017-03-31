Исхакова: Адвокаты гребцов РФ уже подняли в общении с ICF вопрос о компенсациях
Адвокаты девяти российских гребцов, которые подозревались в нарушении антидопинговых правил и с которых Международная федерация каноэ (ICF) сняла все обвинения, обсуждают с ICF вопрос выплаты компенсаций за то, что спортсмены были безосновательно отстранены на протяжении длительного периода, заявила агентству «Р-Спорт» генеральный секретарь Всероссийской федерации гребли на байдарках и каноэ (ВФГБК) Елена Исхакова.
ICF в конце июля 2016 года отстранила от участия в международных соревнованиях, в том числе и от Олимпиады в
«Права спортсменов представляют их адвокаты. Насколько я знаю, вопросы о компенсациях они поднимали, и там идет еще общение. Это было лишь первое официальное письмо. Думаю, будет ответ. С Международной федерацией (каноэ) взаимодействуют адвокаты спортсменов», — сказала Исхакова по телефону.
«Мы, несомненно, рады, что проблема снята. Но не очень рады, в какой форме все это произошло, потому что спортсмены очень длительное время находились под отстранением. И, опять же, никаких извинений не последовало. Нам просто сообщили, что за неимением доказательств со спортсменов снято временное отстранение», — добавила собеседница агентства.
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