Исхакова: Адвокаты гребцов РФ уже подняли в общении с ICF вопрос о компенсациях

ICF в конце июля 2016 года отстранила от участия в международных соревнованиях, в том числе и от Олимпиады в Рио-де-Жанейро, российских гребцов, включая чемпиона Олимпиады-2012 Александра Дьяченко, бронзового призера Игр в Лондоне Алексея Коровашкова и серебряного призера чемпионата мира-2014 Наталью Подольскую из-за того, что они были упомянуты в докладе независимой комиссии WADA. В пятницу ICF сообщила ВФГБК, что достаточных доказательств вины девяти российских гребцов нет, и отстранение с них снято.

«Права спортсменов представляют их адвокаты. Насколько я знаю, вопросы о компенсациях они поднимали, и там идет еще общение. Это было лишь первое официальное письмо. Думаю, будет ответ. С Международной федерацией (каноэ) взаимодействуют адвокаты спортсменов», — сказала Исхакова по телефону.

«Мы, несомненно, рады, что проблема снята. Но не очень рады, в какой форме все это произошло, потому что спортсмены очень длительное время находились под отстранением. И, опять же, никаких извинений не последовало. Нам просто сообщили, что за неимением доказательств со спортсменов снято временное отстранение», — добавила собеседница агентства.