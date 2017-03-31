Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/rowing/29274758/
31 марта 2017, 20:30 | Водные: Гребля | Р-Спорт

Исхакова: Адвокаты гребцов РФ уже подняли в общении с ICF вопрос о компенсациях

Адвокаты девяти российских гребцов, которые подозревались в нарушении антидопинговых правил и с которых Международная федерация каноэ (ICF) сняла все обвинения, обсуждают с ICF вопрос выплаты компенсаций за то, что спортсмены были безосновательно отстранены на протяжении длительного периода, заявила агентству «Р-Спорт» генеральный секретарь Всероссийской федерации гребли на байдарках и каноэ (ВФГБК) Елена Исхакова.

ICF в конце июля 2016 года отстранила от участия в международных соревнованиях, в том числе и от Олимпиады в Рио-де-Жанейро, российских гребцов, включая чемпиона Олимпиады-2012 Александра Дьяченко, бронзового призера Игр в Лондоне Алексея Коровашкова и серебряного призера чемпионата мира-2014 Наталью Подольскую из-за того, что они были упомянуты в докладе независимой комиссии WADA. В пятницу ICF сообщила ВФГБК, что достаточных доказательств вины девяти российских гребцов нет, и отстранение с них снято.

«Права спортсменов представляют их адвокаты. Насколько я знаю, вопросы о компенсациях они поднимали, и там идет еще общение. Это было лишь первое официальное письмо. Думаю, будет ответ. С Международной федерацией (каноэ) взаимодействуют адвокаты спортсменов», — сказала Исхакова по телефону.

«Мы, несомненно, рады, что проблема снята. Но не очень рады, в какой форме все это произошло, потому что спортсмены очень длительное время находились под отстранением. И, опять же, никаких извинений не последовало. Нам просто сообщили, что за неимением доказательств со спортсменов снято временное отстранение», — добавила собеседница агентства.
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Гребли

ICF сняла временное отстранение с девятерых российских гребцов

ICF сняла временное отстранение с девятерых российских гребцов

МОСКВА, 31 марта. /ТАСС/. Антидопинговая комиссия Международной федерации каноэ (ICF) допустила к участию в международных стартах девятерых российских гребцов, которые ранее были временно отстранены от соревнований по подозрению в нарушении антидопинговых правил. Об этом сообщает пресс-служба Всероссийской федерация гребли на байдарках и каноэ.
Еще 7 новостей  Все новости
27 марта

Героиня из твоего сна: победительница конкурса «Мисс Енисей»

Умер самый известный игрок в истории «Зенита»

Скобрев рассказал правду о подаче документов на гражданство США