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31 марта 2017, 18:46 | Водные: Гребля | ТАСС

ICF сняла временное отстранение с девятерых российских гребцов

МОСКВА, 31 марта. /ТАСС/. Антидопинговая комиссия Международной федерации каноэ (ICF) допустила к участию в международных стартах девятерых российских гребцов, которые ранее были временно отстранены от соревнований по подозрению в нарушении антидопинговых правил. Об этом сообщает пресс-служба Всероссийской федерация гребли на байдарках и каноэ.

Об этом сообщает <nobr>пресс-служба</nobr> Всероссийской федерация гребли на байдарках и каноэ. Увеличить
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«Комиссия заслушала спортсменов, оценила имеющиеся доказательства по каждому индивидуальному случаю и пришла к выводу, что нет достаточных доказательств вины девяти спортсменов в нарушениях антидопинговых правил, — говорится в заявлении. — В связи с этим с настоящего момента спортсмены имеют право принимать участие в соревнованиях, но должны соответствовать дополнительным критериям допуска, которые также применимы ко всем российским спортсменам по гребле на байдарках и каноэ для участия в международных соревнованиях в сезоне 2017 года».
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Новости Гребли

ВФГБК попросила ICF вынести решение по девяти отстраненным гребцам до начала апреля

МОСКВА, 11 мар — Р-Спорт, Ильдар Сатдинов. Всероссийская федерация гребли на байдарках и каноэ (ВФГБК) попросила антидопинговую комиссию Международной федерации каноэ (ICF) вынести решение по девяти отстраненным российским гребцам как можно скорее, то есть до начала апреля, чтобы спортсмены не пропустили соревновательный сезон, сообщила агентству «Р-Спорт» генеральный секретарь ВФГБК Елена Исхакова.
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