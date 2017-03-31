ICF сняла временное отстранение с девятерых российских гребцов
МОСКВА, 31 марта. /ТАСС/. Антидопинговая комиссия Международной федерации каноэ (ICF) допустила к участию в международных стартах девятерых российских гребцов, которые ранее были временно отстранены от соревнований по подозрению в нарушении антидопинговых правил. Об этом сообщает
пресс-служба Всероссийской федерация гребли на байдарках и каноэ.
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«Комиссия заслушала спортсменов, оценила имеющиеся доказательства по каждому индивидуальному случаю и пришла к выводу, что нет достаточных доказательств вины девяти спортсменов в нарушениях антидопинговых правил, — говорится в заявлении. — В связи с этим с настоящего момента спортсмены имеют право принимать участие в соревнованиях, но должны соответствовать дополнительным критериям допуска, которые также применимы ко всем российским спортсменам по гребле на байдарках и каноэ для участия в международных соревнованиях в сезоне 2017 года».
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