ICF сняла временное отстранение с девятерых российских гребцов

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«Комиссия заслушала спортсменов, оценила имеющиеся доказательства по каждому индивидуальному случаю и пришла к выводу, что нет достаточных доказательств вины девяти спортсменов в нарушениях антидопинговых правил, — говорится в заявлении. — В связи с этим с настоящего момента спортсмены имеют право принимать участие в соревнованиях, но должны соответствовать дополнительным критериям допуска, которые также применимы ко всем российским спортсменам по гребле на байдарках и каноэ для участия в международных соревнованиях в сезоне 2017 года».