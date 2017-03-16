Федерация гребного спорта РФ просит FISA четко расписать, куда пойдут запрошенные €50 тыс

15 марта Международная федерации гребного спорта на своем официальном сайте опубликовала заявление, в котором говорится о том, что она запросила у Федерации гребного спорта России €50 тысяч для дополнительной проверки допинг- проб российских спортсменов.

«FISA известила нас о 50 тысячах еще 8 марта, а вчера мы оправили официальный ответ, — рассказал Свирин. — Мы поддержали решение о дополнительном тестировании наших спортсменов, но предложили объединить свои усилия и обратиться в Российское антидопинговое агентство и Антидопинговое агентство Великобритании, чтобы те помогли нам провести дополнительное тестирование. Может быть, на каких-то льготных условиях».

«Мы также попросили FISA, чтобы они предоставили нам конкретную информацию, как будут тратиться запрашиваемые ими средства, — продолжил собеседник ТАСС. — Это нам нужно для того, чтобы аргументировано разговаривать со своим попечительским советом. Мне нужно понять, сколько конкретно что будет стоить — я не могу прийти в совет и просто попросить 50 тысяч евро. Возникает вопрос — а почему не 40, 60 или 70?».

Глава ФГСР пояснил, что в бюджете федерации нет статьи расходов на антидопинговое обеспечение. «Все деньги у нас тратятся в основном на развитие гребного спорта, а также помощь сборным командам в подготовке и участии в соревнованиях, — напомнил Свирин. — Поэтому я предложил FISA, чтобы нам сказали, сколько тестирований наших спортсменов запланировано, сколько уже сделано и сколько необходимо еще провести. Чтобы мы понимали, что деньги будут тратиться прозрачно».

«Повторюсь, мы не отказываемся от того, чтобы россиян дополнительно тестировали, хотя уверены в их допинговой чистоте. Понимаем, что это необходимая процедура, чтобы участвовать в международных соревнованиях. Но нам нужно четкое понимание, как будут тратиться деньги, которые у нас просят», — подытожил собеседник ТАСС.