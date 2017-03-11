ВФГБК попросила ICF вынести решение по девяти отстраненным гребцам до начала апреля
МОСКВА, 11 мар —
Р-Спорт, Ильдар Сатдинов. Всероссийская федерация гребли на байдарках и каноэ (ВФГБК) попросила антидопинговую комиссию Международной федерации каноэ (ICF) вынести решение по девяти отстраненным российским гребцам как можно скорее, то есть до начала апреля, чтобы спортсмены не пропустили соревновательный сезон, сообщила агентству «Р-Спорт» генеральный секретарь ВФГБК Елена Исхакова.
ICF в конце июля 2016 года отстранила от участия в международных соревнованиях, в том числе и от Олимпиады в
Позднее сообщалось, что санкции в отношении троих гребцов, включая Коровашкова, были сняты. Отстранение Дьяченко и Подольской от международных стартов осталось в силе. Позднее выяснилось, что Коровашков должен пройти такую же процедуру слушаний в ICF, как Дьяченко и Подольская. В пятницу в Лозанне состоялось слушание антидопинговой комиссии ICF по возможным нарушениям антидопинговых правил российскими спортсменами. Участие в слушании приняли три члена антидопинговой комиссии ICF, девять российских гребцов (шесть присутствовали лично, три — по скайпу), два швейцарских адвоката спортсменов и генсек ВФГБК Исхакова.
«27 января ICF сообщила нам об отстранении девяти спортсменов в связи с возможными нарушениями антидопинговых правил на основании доклада Макларена. ICF запросила ВФГБК предоставить объяснение по пяти спортсменам, которые предположительно могли быть вовлечены в манипуляции антидопингового процесса. 10 марта в Лозанне прошло слушание антидопинговой комиссии ICF. По личным пожеланиям спортсменов их имена не будут разглашены до окончания всех процедур комиссии», — сказала Исхакова по телефону.
«Спортсмены попросили членов комиссии вынести решение как можно быстрее в связи с началом соревновательного периода. То есть мы попросили к началу апреля вынести решение, чтобы спортсмены не пропустили сезон, — продолжила генсек ВФГБК. — Антидопинговая комиссия внимательно заслушала спортсменов, их аргументы и объяснения. В соответствии с правилами ICF комиссия имеет право вынести решение в течение 30 дней. Они никогда не выносят решение сразу. Они еще изучат все документы, нашу доказательную базу, которая была представлена заранее, 6 марта».
По словам Исхаковой, ВФГБК верит в положительное для спортсменов решение антидопинговой комиссии. «Мы основываемся на том, что отсутствуют
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