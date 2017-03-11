ВФГБК попросила ICF вынести решение по девяти отстраненным гребцам до начала апреля

ICF в конце июля 2016 года отстранила от участия в международных соревнованиях, в том числе и от Олимпиады в Рио-де-Жанейро, пятерых российских гребцов, включая чемпиона Олимпиады-2012 Александра Дьяченко, бронзового призера Игр в Лондоне Алексея Коровашкова и серебряного призера чемпионата мира-2014 Наталью Подольскую из-за того, что они были упомянуты в докладе независимой комиссии WADA.

Позднее сообщалось, что санкции в отношении троих гребцов, включая Коровашкова, были сняты. Отстранение Дьяченко и Подольской от международных стартов осталось в силе. Позднее выяснилось, что Коровашков должен пройти такую же процедуру слушаний в ICF, как Дьяченко и Подольская. В пятницу в Лозанне состоялось слушание антидопинговой комиссии ICF по возможным нарушениям антидопинговых правил российскими спортсменами. Участие в слушании приняли три члена антидопинговой комиссии ICF, девять российских гребцов (шесть присутствовали лично, три — по скайпу), два швейцарских адвоката спортсменов и генсек ВФГБК Исхакова.

«27 января ICF сообщила нам об отстранении девяти спортсменов в связи с возможными нарушениями антидопинговых правил на основании доклада Макларена. ICF запросила ВФГБК предоставить объяснение по пяти спортсменам, которые предположительно могли быть вовлечены в манипуляции антидопингового процесса. 10 марта в Лозанне прошло слушание антидопинговой комиссии ICF. По личным пожеланиям спортсменов их имена не будут разглашены до окончания всех процедур комиссии», — сказала Исхакова по телефону.

«Спортсмены попросили членов комиссии вынести решение как можно быстрее в связи с началом соревновательного периода. То есть мы попросили к началу апреля вынести решение, чтобы спортсмены не пропустили сезон, — продолжила генсек ВФГБК. — Антидопинговая комиссия внимательно заслушала спортсменов, их аргументы и объяснения. В соответствии с правилами ICF комиссия имеет право вынести решение в течение 30 дней. Они никогда не выносят решение сразу. Они еще изучат все документы, нашу доказательную базу, которая была представлена заранее, 6 марта».