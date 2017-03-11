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11 марта 2017, 12:56 | Водные: Гребля | ТАСС

Решение по девяти отстраненным российским гребцам будет принято в течение 30 дней

МОСКВА, 11 марта. /Корр. ТАСС Иван Пучков/. Решение по девяти временно отстраненным российским гребцам примут в течение следующих 30 дней. Об этом ТАСС сообщила генеральный секретарь Всероссийской федерации гребли на байдарках и каноэ Елена Исхакова.

В числе временно отстраненных спортсменов — каноист Алексей Коровашков байдарочники Александр Дьяченко Наталья Подольская имена еще шестерых не сообщаются. Увеличить
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27 января в федерацию пришла бумага о временном отстранении девяти российских спортсменов на основании данных расследования независимой комиссии Всемирного антидопингового агентства (WADA) Ричарда Макларена.

«10 марта в Лозанне состоялось заседание антидопинговой комиссии международной федерации. Шесть спортсменов присутствовали лично, еще трое по конференц-связи, мы доказали невиновность спортсменов, указывали на ошибки в докладе Макларена. У комиссии есть 30 дней принять решение, мы просили это сделать как можно быстрее, но комиссия попросила время на решение. В случае отрицательного ответа спортсмены подадут иски в CAS», — сказала Исхакова.

В числе временно отстраненных спортсменов — каноист Алексей Коровашков, байдарочники Александр Дьяченко, Наталья Подольская, имена еще шестерых не сообщаются.
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Новости Гребли

ВФГБК попросила ICF вынести решение по девяти отстраненным гребцам до начала апреля

МОСКВА, 11 мар — Р-Спорт, Ильдар Сатдинов. Всероссийская федерация гребли на байдарках и каноэ (ВФГБК) попросила антидопинговую комиссию Международной федерации каноэ (ICF) вынести решение по девяти отстраненным российским гребцам как можно скорее, то есть до начала апреля, чтобы спортсмены не пропустили соревновательный сезон, сообщила агентству «Р-Спорт» генеральный секретарь ВФГБК Елена Исхакова.
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