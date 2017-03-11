Решение по девяти отстраненным российским гребцам будет принято в течение 30 дней

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27 января в федерацию пришла бумага о временном отстранении девяти российских спортсменов на основании данных расследования независимой комиссии Всемирного антидопингового агентства (WADA) Ричарда Макларена.

«10 марта в Лозанне состоялось заседание антидопинговой комиссии международной федерации. Шесть спортсменов присутствовали лично, еще трое по конференц-связи, мы доказали невиновность спортсменов, указывали на ошибки в докладе Макларена. У комиссии есть 30 дней принять решение, мы просили это сделать как можно быстрее, но комиссия попросила время на решение. В случае отрицательного ответа спортсмены подадут иски в CAS», — сказала Исхакова.

В числе временно отстраненных спортсменов — каноист Алексей Коровашков, байдарочники Александр Дьяченко, Наталья Подольская, имена еще шестерых не сообщаются.