ВФГБК: Слушание по делу Дьяченко, Коровашкова и Подольской вероятно пройдет 10 марта
МОСКВА, 27 фев —
Р-Спорт, Ильдар Сатдинов. Слушание Международной федерации каноэ (ICF) по делам отстраненных российских гребцов чемпиона Олимпиады 2012 года Александра Дьяченко, бронзового призера Игр в Лондоне Алексея Коровашкова и серебряного призера чемпионата мира-2014 Натальи Подольской пройдет ориентировочно 10 марта, сообщила агентству «Р-Спорт» генеральный секретарь Всероссийской федерации гребли на байдарках и каноэ (ВФГБК) Елена Исхакова.
ICF в конце июля 2016 года отстранила от участия в международных соревнованиях, в том числе и от Олимпиады в
«Слушание ICF по трем нашим спортсменам пройдет в начале марта, скорее всего, 10 числа», — сказала Исхакова в телефонном разговоре.
Международный олимпийский комитет (МОК) 24 февраля опубликовал открытое письмо генерального директора Кристофа Де Кеппера. В нем говорится, что на последнем заседании 21 февраля в Лозанне, на котором WADA собиралось оказать помощь международным спортивным федерациям в работе с доказательствами из отчета Макларена, агентство признало, что во многих случаях представленных доказательств может быть недостаточно, чтобы доказать вину спортсменов.
«Конечно, это (открытое письмо МОК) нам на руку, но не знаю, насколько это поможет нам. Мы тоже международной федерации (ICF) говорили, что, например, переписка переведена неправильно. ICF после этого заявления WADA к нам не обращалась, никакой новой информации до слушания не ожидается», — сказала генсек ВФГБК.
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