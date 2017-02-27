ВФГБК: Слушание по делу Дьяченко, Коровашкова и Подольской вероятно пройдет 10 марта

ICF в конце июля 2016 года отстранила от участия в международных соревнованиях, в том числе и от Олимпиады в Рио-де-Жанейро, пятерых российских гребцов, включая Дьяченко, Подольскую и Коровашкова из-за того, что они были упомянуты в докладе независимой комиссии Всемирного антидопингового агентства (WADA). Позднее сообщалось, что санкции в отношении троих гребцов, включая Коровашкова, были сняты. Отстранение Дьяченко и Подольской от международных стартов осталось в силе. Позднее выяснилось, что Коровашков должен пройти такую же процедуру слушаний в ICF, как Дьяченко и Подольская.

«Слушание ICF по трем нашим спортсменам пройдет в начале марта, скорее всего, 10 числа», — сказала Исхакова в телефонном разговоре.

Международный олимпийский комитет (МОК) 24 февраля опубликовал открытое письмо генерального директора Кристофа Де Кеппера. В нем говорится, что на последнем заседании 21 февраля в Лозанне, на котором WADA собиралось оказать помощь международным спортивным федерациям в работе с доказательствами из отчета Макларена, агентство признало, что во многих случаях представленных доказательств может быть недостаточно, чтобы доказать вину спортсменов.

«Конечно, это (открытое письмо МОК) нам на руку, но не знаю, насколько это поможет нам. Мы тоже международной федерации (ICF) говорили, что, например, переписка переведена неправильно. ICF после этого заявления WADA к нам не обращалась, никакой новой информации до слушания не ожидается», — сказала генсек ВФГБК.