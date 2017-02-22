Олимпийский комитет Белоруссии в марте обратится с иском к Международной федерации каноэ

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«Нас сегодня никто и ничто не торопит. Естественно, мы обратимся с иском, и мы ожидаем, что к марту будут готовы необходимые документы», — отметил представитель НОК страны. При этом Котов не стал уточнять, о какой сумме исковых требований к ICF может идти речь в связи с ущербом, понесенным белорусской стороной.

Ранее представители минспорта республики заявляли, что Минск оценивает ущерб от решения Международной федерации каноэ в сумме не менее $2,3 млн. В НОК обращали внимание также на судебные издержки, которые за полгода судебных разбирательств составили порядка $80 тыс.

В середине января нынешнего года Спортивный арбитражный суд в Лозанне (CAS) снял однолетнее отстранение с мужской сборной Белоруссии, наложенное Международной федерации каноэ (ICF) из-за подозрений в нарушении антидопинговых правил. Отмечалось, что суд удовлетворил апелляцию белорусской стороны из-за недостаточных доказательств вины со стороны ICF.