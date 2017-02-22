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22 февраля 2017, 14:20 | Водные: Гребля | ТАСС

Олимпийский комитет Белоруссии в марте обратится с иском к Международной федерации каноэ

МИНСК, 22 февраля. /Корр. ТАСС Юрий Шамшур/. Судебный иск к Международной федерации каноэ (ICF), которая неправомерно отстранила мужскую команду Белоруссии от участия в Олимпийских играх в Рио-де-Жанейро, белорусская сторона планирует подать в марте нынешнего года. Об этом сообщил ТАСС генеральный секретарь Национального олимпийского комитета (НОК) Белоруссии Анатолий Котов.

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«Нас сегодня никто и ничто не торопит. Естественно, мы обратимся с иском, и мы ожидаем, что к марту будут готовы необходимые документы», — отметил представитель НОК страны. При этом Котов не стал уточнять, о какой сумме исковых требований к ICF может идти речь в связи с ущербом, понесенным белорусской стороной.

Ранее представители минспорта республики заявляли, что Минск оценивает ущерб от решения Международной федерации каноэ в сумме не менее $2,3 млн. В НОК обращали внимание также на судебные издержки, которые за полгода судебных разбирательств составили порядка $80 тыс.

В середине января нынешнего года Спортивный арбитражный суд в Лозанне (CAS) снял однолетнее отстранение с мужской сборной Белоруссии, наложенное Международной федерации каноэ (ICF) из-за подозрений в нарушении антидопинговых правил. Отмечалось, что суд удовлетворил апелляцию белорусской стороны из-за недостаточных доказательств вины со стороны ICF.

15 июля 2016 года ICF вынесла решение, согласно которому мужская сборная Белоруссии была отстранена на год от всех международных соревнований, включая Олимпийские игры 2016 года в Рио-де-Жанейро. В апреле 2016 года французская полиция провела обыски в лагере белорусской сборной, в результате которых были конфискованы различные запрещенные медицинские препараты. Кроме того, в допинг- пробах пяти членов белорусской сборной был обнаружен мельдоний. В январе текущего года Антидопинговое агентство Франции закрыло расследование в отношении белорусских гребцов.
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МОСКВА, 21 февраля. /Корр. ТАСС Иван Пучков/. Антидопинговая комиссия Международной федерации каноэ (ICF) рассмотрит дела российских гребцов Александра Дьяченко и Натальи Подольской до середины марта. Об этом ТАСС сообщил президент Всероссийской федерации гребли на байдарках и каноэ (ВФГБК) Евгений Архипов.
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