Олимпийский комитет Белоруссии в марте обратится с иском к Международной федерации каноэ
МИНСК, 22 февраля. /Корр. ТАСС Юрий Шамшур/. Судебный иск к Международной федерации каноэ (ICF), которая неправомерно отстранила мужскую команду Белоруссии от участия в Олимпийских играх в
Рио-де-Жанейро, белорусская сторона планирует подать в марте нынешнего года. Об этом сообщил ТАСС генеральный секретарь Национального олимпийского комитета (НОК) Белоруссии Анатолий Котов.
|
Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
«Нас сегодня никто и ничто не торопит. Естественно, мы обратимся с иском, и мы ожидаем, что к марту будут готовы необходимые документы», — отметил представитель НОК страны. При этом Котов не стал уточнять, о какой сумме исковых требований к ICF может идти речь в связи с ущербом, понесенным белорусской стороной.
Ранее представители минспорта республики заявляли, что Минск оценивает ущерб от решения Международной федерации каноэ в сумме не менее $2,3 млн. В НОК обращали внимание также на судебные издержки, которые за полгода судебных разбирательств составили порядка $80 тыс.
В середине января нынешнего года Спортивный арбитражный суд в Лозанне (CAS) снял однолетнее отстранение с мужской сборной Белоруссии, наложенное Международной федерации каноэ (ICF)
15 июля 2016 года ICF вынесла решение, согласно которому мужская сборная Белоруссии была отстранена на год от всех международных соревнований, включая Олимпийские игры 2016 года в
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter