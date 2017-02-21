Антидопинговая комиссия ICF рассмотрит дела гребцов Дьяченко и Подольской в марте
МОСКВА, 21 февраля. /Корр. ТАСС Иван Пучков/. Антидопинговая комиссия Международной федерации каноэ (ICF) рассмотрит дела российских гребцов Александра Дьяченко и Натальи Подольской до середины марта. Об этом ТАСС сообщил президент Всероссийской федерации гребли на байдарках и каноэ (ВФГБК) Евгений Архипов.
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«Должны рассмотреть в марте, до середины месяца», — сказал Архипов.
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