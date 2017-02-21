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21 февраля 2017, 12:07 | Водные: Гребля | ТАСС

Антидопинговая комиссия ICF рассмотрит дела гребцов Дьяченко и Подольской в марте

МОСКВА, 21 февраля. /Корр. ТАСС Иван Пучков/. Антидопинговая комиссия Международной федерации каноэ (ICF) рассмотрит дела российских гребцов Александра Дьяченко и Натальи Подольской до середины марта. Об этом ТАСС сообщил президент Всероссийской федерации гребли на байдарках и каноэ (ВФГБК) Евгений Архипов.

Спортсмены не были допущены до участия в Олимпиаде-2016 <nobr>из-за </nobr>упоминания в докладе Макларена. Увеличить
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«Должны рассмотреть в марте, до середины месяца», — сказал Архипов.

В конце июля ICF отстранила от участия в Олимпиаде в Рио-де-Жанейро пятерых российских гребцов, включая Подольскую и Дьяченко, из-за того, что они были упомянуты в докладе независимой комиссии Всемирного антидопингового агентства (WADA) под руководством Ричарда Макларена. Позднее санкции в отношении троих гребцов были сняты, а Дьяченко и Подольская до сих пор отстранены.
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ФГСР до 1 марта должна предоставить список гребцов для допуска к международным стартам

ФГСР до 1 марта должна предоставить список гребцов для допуска к международным стартам

МОСКВА, 17 февраля. /Корр. ТАСС Иван Пучков/. Федерация гребного спорта России (ФГСР) должна предоставить Международной федерации гребного спорта (FISA) список спортсменов для допуска к международным стартам до 1 марта. Об этом ТАСС сообщил глава ФГСР Алексей Свирин.
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