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19 февраля 2017, 15:27 | Водные: Гребля | БЕЛТА

Белорусская каноистка Надежда Макарченко удостоена премии World Paddle Awards

19 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусская каноистка Надежда Макарченко удостоена премии World Paddle Awards (WPA) в категории наиболее перспективный молодой спортсмен — Sports junior, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Церемония награждения состоялась на престижном курорте в Португалии. «Премия — аванс на будущее. Приятно, что уже в начале карьеры твои заслуги видят и отмечают. Однако такое внимание — и большая ответственность. Значит, от меня ждут еще более весомых результатов. Ответственность возрастает. Заслуга в этой премии не только моя, но и тренеров. Спасибо и моей партнерше в каноэ и подруге Елене Ноздревой, которая работала не меньше меня», — рассказала корреспонденту БЕЛТА Надежда Макарченко.

Премия World Paddle Awards проводится ежегодно и вручается в области гребных видов спорта. Выбор победителей World Paddle Awards в семи категориях осуществлялся тайным голосованием членов WPA, а также по числу отмеченных и понравившихся атлетов на специальной странице в интернете. Кроме Надежды Макарченко, на престижную награду в юниорской категории претендовали еще четыре атлета: из США, Чехии, ЮАР и Польши.

Премия бобруйчанке вручена за высокие достижения на протяжении двух последних лет. На юниорских чемпионатах мира по гребле на байдарках и каноэ в 2015 году в Португалии и в 2016-м в Беларуси Надежда Макарченко завоевала пять золотых наград: в каноэ-одиночке на 200 м (дважды), в каноэ-двойке на 200 м (дважды) и 500 м.

Талантливая белорусская спортсменка в 2016 году уже стала лауреатом конкурса Петра Нуровского, получив третью премию, в ходе 25-й Генеральной ассамблеи Европейских олимпийских комитетов, прошедшей в октябре в Минске.

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