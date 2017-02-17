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17 февраля 2017, 17:43 | Водные: Гребля | ТАСС

ФГСР до 1 марта должна предоставить список гребцов для допуска к международным стартам

МОСКВА, 17 февраля. /Корр. ТАСС Иван Пучков/. Федерация гребного спорта России (ФГСР) должна предоставить Международной федерации гребного спорта (FISA) список спортсменов для допуска к международным стартам до 1 марта. Об этом ТАСС сообщил глава ФГСР Алексей Свирин.

По словам главы Федерации гребного спорта России туда войдет порядка 300 гребцов. Увеличить
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Ранее стало известно, что исполнительный комитета FISA подготовил список критериев по допуску россиян к стартам.

«Действительно исполнительный комитет сделал критерии, но пока мы их не видели, будем запрашивать разъяснения. Список спортсменов нужно приготовить строго до первого марта, туда войдет порядка 300 гребцов», — сказал Свирин.

По итогам решений FISA и МОК к Олимпиаде 2016 года в Рио-де-Жанейро были допущены только шесть российских гребцов из 26, а также два рулевых. В результате тренерам команды пришлось формировать единственный экипаж из допущенных спортсменов, а четыре остальных квоты ФИСА отдала другим сборным.
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Новости Гребли

Международная федерация гребного спорта установила критерии для допуска россиян к стартам

Международная федерация гребного спорта установила критерии для допуска россиян к стартам

МОСКВА, 17 февраля. /ТАСС/. Международная федерация гребного спорта (FISA) приготовила критерии по допуску российских спортсменов к международным стартам. Об сообщил исполнительный директор FISA Мэтт Смит, слова которого приводит портал Inside the Games.
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17 февраля

Международная федерация гребного спорта установила критерии для допуска россиян к стартам

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