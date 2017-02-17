ФГСР до 1 марта должна предоставить список гребцов для допуска к международным стартам

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Ранее стало известно, что исполнительный комитета FISA подготовил список критериев по допуску россиян к стартам.

«Действительно исполнительный комитет сделал критерии, но пока мы их не видели, будем запрашивать разъяснения. Список спортсменов нужно приготовить строго до первого марта, туда войдет порядка 300 гребцов», — сказал Свирин.