ФГСР до 1 марта должна предоставить список гребцов для допуска к международным стартам
МОСКВА, 17 февраля. /Корр. ТАСС Иван Пучков/. Федерация гребного спорта России (ФГСР) должна предоставить Международной федерации гребного спорта (FISA) список спортсменов для допуска к международным стартам до 1 марта. Об этом ТАСС сообщил глава ФГСР Алексей Свирин.
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Ранее стало известно, что исполнительный комитета FISA подготовил список критериев по допуску россиян к стартам.
«Действительно исполнительный комитет сделал критерии, но пока мы их не видели, будем запрашивать разъяснения. Список спортсменов нужно приготовить строго до первого марта, туда войдет порядка 300 гребцов», — сказал Свирин.
По итогам решений FISA и МОК к Олимпиаде 2016 года в
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