Международная федерация гребного спорта установила критерии для допуска россиян к стартам
МОСКВА, 17 февраля. /ТАСС/. Международная федерация гребного спорта (FISA) приготовила критерии по допуску российских спортсменов к международным стартам. Об сообщил исполнительный директор FISA Мэтт Смит, слова которого приводит портал Inside the Games.
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«Исполнительный комитет FISA решил принять это действие для доверия к спорту и защите чистых гребцов во всем мире
По итогам решений FISA и Международного олимпийского комитета к Играм 2016 года были допущены только шесть российских гребцов из 26 ранее заявленных, а также два рулевых.
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