Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/rowing/28813951/
17 февраля 2017, 17:27 | Водные: Гребля | ТАСС

Международная федерация гребного спорта установила критерии для допуска россиян к стартам

МОСКВА, 17 февраля. /ТАСС/. Международная федерация гребного спорта (FISA) приготовила критерии по допуску российских спортсменов к международным стартам. Об сообщил исполнительный директор FISA Мэтт Смит, слова которого приводит портал Inside the Games.

По словам исполнительного директора федерации Мэтта Смита данное решение принято из уважения к чистым российским гребцам Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

«Исполнительный комитет FISA решил принять это действие для доверия к спорту и защите чистых гребцов во всем мире из-за тяжести манипуляций, указанных в докладе Макларена, но также из уважения к чистым российским гребцам. Исполнительный комитет ФИСА имеет полномочия и ответственность за принятие мер по защите целостности спорта», — сказал Смит.

По итогам решений FISA и Международного олимпийского комитета к Играм 2016 года были допущены только шесть российских гребцов из 26 ранее заявленных, а также два рулевых.
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Гребли

ФГСР до 1 марта должна предоставить список гребцов для допуска к международным стартам

ФГСР до 1 марта должна предоставить список гребцов для допуска к международным стартам

МОСКВА, 17 февраля. /Корр. ТАСС Иван Пучков/. Федерация гребного спорта России (ФГСР) должна предоставить Международной федерации гребного спорта (FISA) список спортсменов для допуска к международным стартам до 1 марта. Об этом ТАСС сообщил глава ФГСР Алексей Свирин.
Еще 6 новостей  Все новости
17 февраля

Международная федерация гребного спорта установила критерии для допуска россиян к стартам

Биатлонистка Подчуфарова заявила, что столкнулась с проблемой акклиматизации на ЧМ

Бородюк заявил, что намерен продолжить карьеру в качестве тренера, а не функционера