Международная федерация гребного спорта установила критерии для допуска россиян к стартам

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«Исполнительный комитет FISA решил принять это действие для доверия к спорту и защите чистых гребцов во всем мире из-за тяжести манипуляций, указанных в докладе Макларена, но также из уважения к чистым российским гребцам. Исполнительный комитет ФИСА имеет полномочия и ответственность за принятие мер по защите целостности спорта», — сказал Смит.

По итогам решений FISA и Международного олимпийского комитета к Играм 2016 года были допущены только шесть российских гребцов из 26 ранее заявленных, а также два рулевых.