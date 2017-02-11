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11 февраля 2017, 20:49 | Водные: Гребля | ТАСС

Российская четверка гребцов легкого класса будет переквалифицирована в двойки

МОСКВА, 11 февраля. /Корр. ТАСС Иван Пучков/. Российская четверка гребцов академического стиля безрульного легкого веса будет переквалифицирована в двойки и осваивать новую дисциплину — парное весло. Об этом ТАСС сообщил гребец Алексей Викулин.

Ранее Конгресс Международной федерации гребли (FISA) принял программу соревнований по академической гребле летних Олимпийских игр 2020 года в Токио. Из существующей программы, включающей в себя 14 классов — восемь мужских и шесть женских, в том числе три класса легкого веса, исключен класс мужской четверки безрульной легкого веса (LM4-), вместо нее добавлен класс женской четверки без рулевого (W4-).

«Сказать, что мы расстроены — это значит ничего сказать. Ничего не остается, как двигаться дальше, теперь будем осваивать другую дисциплину — парное весло, потому что он входит в олимпийский класс. Переходить в вид тяжелой гребли с нашими ростом и весом нет смысла, поэтому будем тренироваться в парной гребле. И надеюсь, что за три года сумеем добиться результатов, чтобы выступить на Олимпиаде», — сказал Викулин.

«Наблюдали за решением конгресса всей командой, уже перед утренней тренировкой знали, поэтому сразу пошли сразу тренироваться в новом классе», — добавил он.
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