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7 февраля 2017, 19:17 | Водные: Гребля | БЕЛТА

Молодежный чемпионат Европы по гребле пройдет в Бресте осенью 2018 года

7 февраля, Брест /Алевтина Черноволова — БЕЛТА/. В Бресте осенью 2018 года пройдет чемпионат Европы по академической гребле среди спортсменов до 23 лет, сообщил корреспонденту БЕЛТА директор Брестского областного центра олимпийского резерва по гребле Павел Денисюк.

В Европейскую федерацию гребли заявку белорусская сторона направила весной 2016 года. На проведение молодежного континентального первенства претендовали также города Чехии Франции и Литвы. Увеличить
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В Европейскую федерацию гребли заявку белорусская сторона направила весной 2016 года. На проведение молодежного континентального первенства претендовали также города Чехии, Франции и Литвы. Экспертная комиссия высоко оценила презентацию Бреста и предоставила ему право на проведение чемпионата Европы U-23 в сентябре 2018 года.

«Это коммерчески выгодное мероприятие, и мы готовы к его проведению. Вся необходимая инфраструктура имеется. У Брестского гребного канала прекрасные отзывы международных специалистов. В городе достаточно мест для питания и размещения команд и болельщиков. Кроме того, планируем предлагать спортсменам экскурсии по Бресту, в Беловежскую пущу, чтобы они получили удовольствие не только от соревнований, но и от пребывания в стране», — отметил Павел Денисюк.

Опыт проведения подобных турниров у Бреста есть. В 2009 году приграничный город принял чемпионат Европы по гребле среди взрослых спортсменов. Годом позже в областном центре состоялось мировое первенство среди молодежи. Помимо этого, в июле нынешнего года в областном центре пройдут Балтийские игры, в программу которых входят гребные виды спорта. Осенью на местном канале будет разыгран Кубок Балтики по академической гребле. Эти старты станут этапом подготовки к молодежному чемпионату Европы-2018.

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