Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/rowing/28670219/
5 февраля 2017, 22:28 | Водные: Гребля | БЕЛТА

Белорусский каноист Максим Петров исключен из списка Всемирного антидопингового агентства

5 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Всемирное антидопинговое агентство (WADA) официально сняло все подозрения в употреблении допинга с белорусских гребцов. Как сообщает ОНТ, сегодня стало известно, что каноист Максим Петров (единственный представитель мужской сборной Беларуси, который еще оставался отстраненным от соревнований за употребление запрещенных веществ) также исключен из списка антидопингового агентства.

В <nobr>допинг-пробе</nobr> которая была взята у Максима <span class=error>Петрова</span> весной во время тренировочных сборов во Франции обнаружено незначительное превышение концентрации <span class=error>мельдония</span>. Но согласно решению арбитражного суда в Лозанне это недостаточное основание для отстранения от соревнований. Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

В допинг-пробе, которая была взята у Максима Петрова весной во время тренировочных сборов во Франции, обнаружено незначительное превышение концентрации мельдония. Но согласно решению арбитражного суда в Лозанне, это недостаточное основание для отстранения от соревнований. Дело в том, что мельдоний в список запрещенных препаратов был внесен в январе 2016-го года, однако, действующее вещество может выводиться из организма до полугода. Пробы, из-за которых мужскую сборную Беларуси по гребле отстранили от участия в соревнованиях, были взяты у спортсменов в апреле 2016-го.

Главный тренер сборной Беларуси по гребле на байдарках и каноэ Владимир Шантарович заявил: «Все довольны, все поздравляют, что наконец правда восторжествовала… Этого положительного решения, такого глобального, мы уже ждали и понимали его».

Белорусские гребцы, несмотря на годовую дисквалификацию (которую недавно отменили), не прекращали тренировки и уже в мае готовятся представлять нашу страну на этапах мировых первенств. А между тем Национальный олимпийский комитет Беларуси подготовил иск к Международной федерации каноэ о возмещении морального вреда в связи с отстранением спортсменов от участия в Олимпиаде в Рио и других международных стартах, а также о компенсации средств, которые страна четыре года тратила на подготовку к Олимпийским играм. Там фигурирует сумма в $2,5 млн. Если до 23 февраля 2017 года Международная федерация каноэ не предпримет никаких шагов, иск будет подан.

Национальный олимпийский комитет Беларуси ранее получил официальное уведомление, в котором указывалось, что претензий к четырем из пяти белорусских гребцов, которые подозревались в нарушении антидопинговых правил по итогам сборов во Франции в апреле 2016 года, нет. Это Андрей и Александр Богдановичи, Александр Лепешко, Дмитрий Хильченко. Оставался только Максим Петров, у которого было незначительное превышение. -0-

Французское антидопинговое агентство не имеет претензий к четырем белорусским гребцамНациональный олимпийский комитет Беларуси получил официальное уведомление от французского антидопингового агентства, в котором указывается, что претензий к четырем из пяти белорусских гребцов, которые подозревались в нарушении антидопинговых правил по итогам сборов во Франции в апреле 2016 года, нет.

Все спортивные новости Беларуси
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Гребли

ВАДА отказалось от претензий к каноисту Петрову, со сборной Беларуси сняты все подозрения в использовании допинга

ВАДА отказалось от претензий к каноисту Петрову, со сборной Беларуси сняты все подозрения в использовании допинга

Как стало известно pressball.by из неофициальных источников, ВАДА сняло претензии к белорусскому каноисту Максиму Петрову, у которого было обнаружено незначительное превышение концентрации мельдония в допинг-пробе, взятой на тренировочном сборе во Франции весной минувшего года.
Еще 1 новость  Все новости
26 января

Лукашенко: средняя зарплата в $500 - это не заоблачная цифра и не популизм

Лукашенко рассказал, как уговорил младшего сына дать интервью

Лукашенко: за нанесение ущерба Беларуси надо возбудить уголовное дело на Данкверта