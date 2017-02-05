Белорусский каноист Максим Петров исключен из списка Всемирного антидопингового агентства
5 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Всемирное антидопинговое агентство (WADA) официально сняло все подозрения в употреблении допинга с белорусских гребцов. Как сообщает ОНТ, сегодня стало известно, что каноист Максим Петров (единственный представитель мужской сборной Беларуси, который еще оставался отстраненным от соревнований за употребление запрещенных веществ) также исключен из списка антидопингового агентства.
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Главный тренер сборной Беларуси по гребле на байдарках и каноэ Владимир Шантарович заявил: «Все довольны, все поздравляют, что наконец правда восторжествовала… Этого положительного решения, такого глобального, мы уже ждали и понимали его».
Белорусские гребцы, несмотря на годовую дисквалификацию (которую недавно отменили), не прекращали тренировки и уже в мае готовятся представлять нашу страну на этапах мировых первенств. А между тем Национальный олимпийский комитет Беларуси подготовил иск к Международной федерации каноэ о возмещении морального вреда в связи с отстранением спортсменов от участия в Олимпиаде в Рио и других международных стартах, а также о компенсации средств, которые страна четыре года тратила на подготовку к Олимпийским играм. Там фигурирует сумма в $2,5 млн. Если до 23 февраля 2017 года Международная федерация каноэ не предпримет никаких шагов, иск будет подан.
Национальный олимпийский комитет Беларуси ранее получил официальное уведомление, в котором указывалось, что претензий к четырем из пяти белорусских гребцов, которые подозревались в нарушении антидопинговых правил по итогам сборов во Франции в апреле 2016 года, нет. Это Андрей и Александр Богдановичи, Александр Лепешко, Дмитрий Хильченко. Оставался только Максим Петров, у которого было незначительное превышение. -0-
Французское антидопинговое агентство не имеет претензий к четырем белорусским гребцамНациональный олимпийский комитет Беларуси получил официальное уведомление от французского антидопингового агентства, в котором указывается, что претензий к четырем из пяти белорусских гребцов, которые подозревались в нарушении антидопинговых правил по итогам сборов во Франции в апреле 2016 года, нет.
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