Белорусский каноист Максим Петров исключен из списка Всемирного антидопингового агентства

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В допинг-пробе, которая была взята у Максима Петрова весной во время тренировочных сборов во Франции, обнаружено незначительное превышение концентрации мельдония. Но согласно решению арбитражного суда в Лозанне, это недостаточное основание для отстранения от соревнований. Дело в том, что мельдоний в список запрещенных препаратов был внесен в январе 2016-го года, однако, действующее вещество может выводиться из организма до полугода. Пробы, из-за которых мужскую сборную Беларуси по гребле отстранили от участия в соревнованиях, были взяты у спортсменов в апреле 2016-го.

Главный тренер сборной Беларуси по гребле на байдарках и каноэ Владимир Шантарович заявил: «Все довольны, все поздравляют, что наконец правда восторжествовала… Этого положительного решения, такого глобального, мы уже ждали и понимали его».

Белорусские гребцы, несмотря на годовую дисквалификацию (которую недавно отменили), не прекращали тренировки и уже в мае готовятся представлять нашу страну на этапах мировых первенств. А между тем Национальный олимпийский комитет Беларуси подготовил иск к Международной федерации каноэ о возмещении морального вреда в связи с отстранением спортсменов от участия в Олимпиаде в Рио и других международных стартах, а также о компенсации средств, которые страна четыре года тратила на подготовку к Олимпийским играм. Там фигурирует сумма в $2,5 млн. Если до 23 февраля 2017 года Международная федерация каноэ не предпримет никаких шагов, иск будет подан.

Национальный олимпийский комитет Беларуси ранее получил официальное уведомление, в котором указывалось, что претензий к четырем из пяти белорусских гребцов, которые подозревались в нарушении антидопинговых правил по итогам сборов во Франции в апреле 2016 года, нет. Это Андрей и Александр Богдановичи, Александр Лепешко, Дмитрий Хильченко. Оставался только Максим Петров, у которого было незначительное превышение. -0-

Французское антидопинговое агентство не имеет претензий к четырем белорусским гребцамНациональный олимпийский комитет Беларуси получил официальное уведомление от французского антидопингового агентства, в котором указывается, что претензий к четырем из пяти белорусских гребцов, которые подозревались в нарушении антидопинговых правил по итогам сборов во Франции в апреле 2016 года, нет.