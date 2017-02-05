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5 февраля 2017, 0:22 | Водные: Гребля | «Прессбол»

ВАДА отказалось от претензий к каноисту Петрову, со сборной Беларуси сняты все подозрения в использовании допинга

Как стало известно pressball.by из неофициальных источников, ВАДА сняло претензии к белорусскому каноисту Максиму Петрову, у которого было обнаружено незначительное превышение концентрации мельдония в допинг-пробе, взятой на тренировочном сборе во Франции весной минувшего года.

Как стало известно pressball.by из неофициальных источников <span class=error>ВАДА</span> сняло претензии к белорусскому каноисту Максиму <span class=error>Петрову</span> у которого было обнаружено незначительное превышение концентрации <span class=error>мельдония</span> в <nobr>допинг-пробе</nobr> взятой на тренировочном сборе во Франции весной минувшего года. Увеличить
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Таким образом, с мужской белорусской команды сняты абсолютно все подозрения в использовании запрещенных препаратов.

Сам Петров в разговоре с корреспондентом pressball.by эту информацию подтвердил.

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