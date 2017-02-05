ВАДА отказалось от претензий к каноисту Петрову, со сборной Беларуси сняты все подозрения в использовании допинга

30 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусской сборной по гребле на байдарках и каноэ в олимпийском 2016 году хотелось побед на гребных дорожках, а не в суде. Такое мнение высказал главный тренер национальной команды по этому виду спорта Владимир Шантарович в программе «Форум» на телеканале «Беларусь 1», сообщает корреспондент БЕЛТА.