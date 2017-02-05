ВАДА отказалось от претензий к каноисту Петрову, со сборной Беларуси сняты все подозрения в использовании допинга
Как стало известно pressball.by из неофициальных источников, ВАДА сняло претензии к белорусскому каноисту Максиму Петрову, у которого было обнаружено незначительное превышение концентрации мельдония в
допинг-пробе, взятой на тренировочном сборе во Франции весной минувшего года.
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Видимо, что-то случилось...
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Таким образом, с мужской белорусской команды сняты абсолютно все подозрения в использовании запрещенных препаратов.
Сам Петров в разговоре с корреспондентом pressball.by эту информацию подтвердил.
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