Свирин: Первый этап отбора российских гребцов для участия в ЧЕ пройдет в апреле

В субботу состоялось заседание нового состава президиума федерации, избранного в ноябре 2016 года. Свирин тогда же занял должность главы ФГСР.

«Первый этап отбора для большинства спортсменов основного состава пройдет в конце апреля в Москве, — сказал по телефону Свирин. — Некоторые опорные наши экипажи, которые будут находиться в хороших кондициях, сразу после первого этапа улетят на стартовый этап Кубка мира. В чемпионате Европы (соревнование пройдет 26—28 мая в Чехии) мы пока рассматриваем участие полной команды, но все будет зависеть, соответственно, от тех секунд, которые будут показывать спортсмены».

«Если мы изначально будем понимать, что по модельным характеристикам команды далеки хотя бы от 95−96% скоростных характеристик, то мы будем рассматривать только самые быстрые экипажи, — подчеркнул собеседник агентства. — Потому что, конечно же, не имеет смысла выезжать на чемпионат Европы и занимать последние места во втором финале. Все будет зависеть только от скорости, те экипажи, которые не будут показывать достойные секунды, на турнир не поедут».

Глава ФГСР также отметил, что на заседании президиума сформированы четыре комиссии федерации — по спорту высших достижений, антидопинговому сопровождению, по развитию массового спорта и по правовому сопровождению.

«Можно сказать, что бюджет федерации сопоставим с уровнем прошлого года, будем стараться, чтобы в 2017 году он не изменился в меньшую сторону, — добавил Свирин. — Мы планируем достаточно расширенный список статей расходов. В силу того, что мы понимаем — не стоит стоять на месте, а надо делать следующий шаг в развитии регионов, в проведении соревнований, в поддержке сборных команд — он получился довольно объемным. Мы будем в дальнейшем размышлять и искать пути наполнения бюджета».