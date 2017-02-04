Александр Коновалов возглавит попечительский совет Федерации гребного спорта России
МОСКВА, 4 февраля. /Корр. ТАСС Иван Пучков/. Министр юстиции РФ Александр Коновалов станет руководителем попечительского совета Федерации гребного спорта России (ФГСР). Об этом ТАСС сообщил глава ФГСР Алексей Свирин.
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Данное решение было принято на заседании президиума федерации, проходящем в Москве.
«Это первый президиум этого года, поэтому вопросов накопилось множество. Удалось утвердить проект бюджета на 2017 год, цифры называть не хотелось бы. Обсудили и утвердили комиссии, которые будут работать в федерации, антидопинговую комиссию возглавит Верлин Сергей Викторович, а руководителем попечительского совета станет Коновалов Александр Владимирович», — сказал Свирин.
Также Коновалов возглавляет попечительский совет Ассоциации любителей гребного спорта.
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