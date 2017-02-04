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4 февраля 2017, 14:54 | Водные: Гребля | ТАСС

Александр Коновалов возглавит попечительский совет Федерации гребного спорта России

МОСКВА, 4 февраля. /Корр. ТАСС Иван Пучков/. Министр юстиции РФ Александр Коновалов станет руководителем попечительского совета Федерации гребного спорта России (ФГСР). Об этом ТАСС сообщил глава ФГСР Алексей Свирин.

Также Коновалов возглавляет попечительский совет Ассоциации любителей гребного спорта. Увеличить
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Данное решение было принято на заседании президиума федерации, проходящем в Москве.

«Это первый президиум этого года, поэтому вопросов накопилось множество. Удалось утвердить проект бюджета на 2017 год, цифры называть не хотелось бы. Обсудили и утвердили комиссии, которые будут работать в федерации, антидопинговую комиссию возглавит Верлин Сергей Викторович, а руководителем попечительского совета станет Коновалов Александр Владимирович», — сказал Свирин.

Также Коновалов возглавляет попечительский совет Ассоциации любителей гребного спорта.
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