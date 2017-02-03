Сборные России по академической гребле будут готовиться к сезону в Греции и Македонии

«Январские сборы прошли в подмосковных Бронницах. Далее сборные будут разделены, основной состав команды отправится в Грецию, юношеская сборная поедет впервые в Македонию вместо Краснодара. Также запланирован сбор и в Азербайджане», — сказал Спинев.

Первый всероссийский семинар проходит в Москве в Училище олимпийского резерва № 2.