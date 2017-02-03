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3 февраля 2017, 16:45 | Водные: Гребля | ТАСС

Сборные России по академической гребле будут готовиться к сезону в Греции и Македонии

МОСКВА, 3 февраля. /Корр. ТАСС Иван Пучков/. Сборные России по академической гребле разных возрастов проведут подготовительные сборы к сезону в Греции, Македонии и Азербайджане. Об этом в ходе первого всероссийского тренерского семинара сообщил главный тренер национальных команд Николай Спинев.

«Январские сборы прошли в подмосковных Бронницах. Далее сборные будут разделены, основной состав команды отправится в Грецию, юношеская сборная поедет впервые в Македонию вместо Краснодара. Также запланирован сбор и в Азербайджане», — сказал Спинев.

Первый всероссийский семинар проходит в Москве в Училище олимпийского резерва № 2.
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