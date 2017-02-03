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3 февраля 2017, 16:33 | Водные: Гребля | ТАСС

Федерация гребного спорта России планирует провести 10 тренерских семинаров в 2017 году

МОСКВА, 3 февраля. /Корр. ТАСС Иван Пучков/. Федерация гребного спорта России (ФГСР) планирует провести 10 тренерских семинаров для подготовки к большой «Всероссийской тренерской конференции». Об этом в ходе первого Всероссийского тренерского семинара сообщил вице- президент ФГСР Сергей Верлин.

«Нами было принято решение разбить тренерские семинары на целый год, чтобы сильно не нагружаться. Это поможет подойти более тщательно к изучению каждого из них. Всего за год мы проведем десять таких семинаров. Это будет являться подготовкой к большой «Всероссийской тренерской конференции», — сказал Верлин.

Первый Всероссийский семинар проходит в Москве в «Училище олимпийского резерва № 2». В рамках мероприятия с докладами выступят представители тренерского штаба сборной и медицинских учреждений.
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