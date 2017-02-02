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2 февраля 2017, 17:31 | Водные: Гребля | Р-Спорт

Молдавский каноист Тарновский дисквалифицирован на четыре года и лишен бронзы ОИ-2016

МОСКВА, 2 фев — Р-Спорт. Международная федерация гребли на каноэ (ICF) дисквалифицировала на четыре года молдаванина Сергея Тарновского и лишила его бронзовой медали, завоеванной на Олимпиаде в Рио на 1000 м в каноэ-одиночке, за применение запрещенных препаратов, сообщается на официальном сайте Национального олимпийского комитета Молдавии.

Молдавский каноист Тарновский дисквалифицирован на четыре года и лишен бронзы ОИ-2016 - Фото Увеличить
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Дисквалификация вступает в силу с 8 июля 2016 года — со дня, когда была взята допинг-проба спортсмена, давшая впоследствии положительный результат. Сторона Тарновского, все результаты которого с 8 июля 2016 года были аннулированы, уже объявила, что обжалует это решение в Спортивном арбитражном суде (CAS) в Лозанне. По словам адвоката 19-летнего гребца, его подзащитный непреднамеренно использовал запрещенное вещество вместе с некачественной добавкой.

В августе 2016 года помощник генерального секретаря Всероссийской федерации гребли на байдарках и каноэ (ВФГБК) Александра Федорова сообщила агентству «Р-Спорт», что Международный олимпийский комитет (МОК) официально уведомил ВФГБК о том, что россиянин Илья Штокалов, ставший на Играх в Рио четвертым в финале вслед за молдавским гребцом, будет награжден бронзовой медалью в связи с дисквалификацией Тарновского.

Позднее на официальном сайте ВФГБК было опубликовано уточнение к официальному сообщению ICF, в котором говорилось, что результаты олимпийского финала на 1000 м в каноэ-одиночке у мужчин «остаются без изменений до завершения юридических процедур в отношении данного допингового случая».

Помимо олимпийской награды, в 2016 году Тарновский завоевал серебро чемпионата Европы в Москве.
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