Молдавский каноист Тарновский дисквалифицирован на четыре года и лишен бронзы ОИ-2016
МОСКВА, 2 фев —
Р-Спорт. Международная федерация гребли на каноэ (ICF) дисквалифицировала на четыре года молдаванина Сергея Тарновского и лишила его бронзовой медали, завоеванной на Олимпиаде в Рио на 1000 м в каноэ-одиночке, за применение запрещенных препаратов, сообщается на официальном сайте Национального олимпийского комитета Молдавии.
|
Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Дисквалификация вступает в силу с 8 июля 2016 года — со дня, когда была взята
В августе 2016 года помощник генерального секретаря Всероссийской федерации гребли на байдарках и каноэ (ВФГБК) Александра Федорова сообщила агентству «Р-Спорт», что Международный олимпийский комитет (МОК) официально уведомил ВФГБК о том, что россиянин Илья Штокалов, ставший на Играх в Рио четвертым в финале вслед за молдавским гребцом, будет награжден бронзовой медалью в связи с дисквалификацией Тарновского.
Позднее на официальном сайте ВФГБК было опубликовано уточнение к официальному сообщению ICF, в котором говорилось, что результаты олимпийского финала на 1000 м в
Помимо олимпийской награды, в 2016 году Тарновский завоевал серебро чемпионата Европы в Москве.
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter