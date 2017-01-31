Дисквалифицированная гребчиха Соломенцева завершила спортивную карьеру

Ранее на сайте Российского антидопингогвого агентства появилась информация, что Соломенцева дисквалифицирована на год с 30 ноября 2016 года за нарушение антидопинговых правил.

«Да, спортсменка действительно дисквалифицирована. Она признала свою вину и перестала выступать, это значит, что она завершила карьеру», — сказал Свирин.

20-летняя Соломенцева является серебряным призером юниорского чемпионата мира 2014 года в составе восьмерки.