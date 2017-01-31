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31 января 2017, 11:47 | Водные: Гребля | ТАСС

Два российских спортсмена дисквалифицированы за употребление допинга

МОСКВА, 31 января. /ТАСС/. Российская гребчиха Юлия Соломенцева дисквалифицирована Российским антидопинговым агентством (РУСАДА) на один год за употребление допинга. Об этом сообщается на официальном сайте агентства.

Наказанию подверглись гребчиха Юлия Соломенцева и штангистка Виктория Косенкова. Увеличить
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Дисквалификация действует с 30 сентября 2016 года. Соломенцева является серебряным призером юниорского чемпионата мира 2014 года в составе восьмерки.

Также наказана дисквалификацией на четыре года штангистка Виктория Косенкова.
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