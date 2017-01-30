Шантарович: Хотелось побед на гребных дорожках, а не в суде

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«Хотелось побед в олимпийский год на гребных дорожках, а не в суде. Последние восемь лет Международную федерацию каноэ (ICF) раздражали успехи нашей команды, все искали какие-то лаборатории, но это ни к чему не привело», — отметил главный тренер, комментируя отмену годичной дисквалификации белорусской мужской команды по гребле на байдарках и каноэ.

Врач национальной сборной Елена Каллаур подчеркнула, что ничего запрещенного на сбор во Францию в апреле 2016 года, где состоялся обыск команды, не привозили и никаких законов не нарушали. По мнению доктора, предвзятое отношение со стороны ICF ощущалось на протяжении всего времени, в течение которого велось расследование.

Известные белорусские атлеты, специалисты спортивной сферы, принимавшие участие в ток-шоу «Форум», сошлись во мнении, что руководство Международной федерации каноэ, принявшее решение об отстранении белорусских гребцов от Олимпиады в Рио-де-Жанейро, должно понести наказание.