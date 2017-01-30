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30 января 2017, 22:25 | Водные: Гребля | БЕЛТА

Шантарович: Хотелось побед на гребных дорожках, а не в суде

30 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусской сборной по гребле на байдарках и каноэ в олимпийском 2016 году хотелось побед на гребных дорожках, а не в суде. Такое мнение высказал главный тренер национальной команды по этому виду спорта Владимир Шантарович в программе «Форум» на телеканале «Беларусь 1», сообщает корреспондент БЕЛТА.

Последние восемь лет Международную федерацию каноэ (ICF) раздражали успехи нашей команды все искали <nobr>какие-то </nobr>лаборатории но это ни к чему не привело — отметил главный тренер. Увеличить
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«Хотелось побед в олимпийский год на гребных дорожках, а не в суде. Последние восемь лет Международную федерацию каноэ (ICF) раздражали успехи нашей команды, все искали какие-то лаборатории, но это ни к чему не привело», — отметил главный тренер, комментируя отмену годичной дисквалификации белорусской мужской команды по гребле на байдарках и каноэ.

Врач национальной сборной Елена Каллаур подчеркнула, что ничего запрещенного на сбор во Францию в апреле 2016 года, где состоялся обыск команды, не привозили и никаких законов не нарушали. По мнению доктора, предвзятое отношение со стороны ICF ощущалось на протяжении всего времени, в течение которого велось расследование.

Известные белорусские атлеты, специалисты спортивной сферы, принимавшие участие в ток-шоу «Форум», сошлись во мнении, что руководство Международной федерации каноэ, принявшее решение об отстранении белорусских гребцов от Олимпиады в Рио-де-Жанейро, должно понести наказание.

Как сообщалось, при подготовке к летним Играм в Бразилии сборная Беларуси весной 2016 года проходила тренировочный сбор во Франции, где подверглась обыску со стороны полиции и подозревалась руководством ICF в применении запрещенных препаратов, из-за чего мужская команда не смогла принять участие в стартах в Рио. Белорусская сторона обратилась в Международный арбитражный спортивный суд (CAS) в Лозанне. В ускоренном рассмотрении дела перед Олимпиадой CAS отказал, слушание состоялось 7 ноября 2016 года в Швейцарии. Решение по этому делу было вынесено 23 января 2017 года. CAS отменил годичную дисквалификацию мужской сборной Беларуси по гребле на байдарках и каноэ, наложенную Международной федерацией этого вида спорта.

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