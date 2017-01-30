Шантарович: Хотелось побед на гребных дорожках, а не в суде
30 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусской сборной по гребле на байдарках и каноэ в олимпийском 2016 году хотелось побед на гребных дорожках, а не в суде. Такое мнение высказал главный тренер национальной команды по этому виду спорта Владимир Шантарович в программе «Форум» на телеканале «Беларусь 1», сообщает корреспондент БЕЛТА.
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«Хотелось побед в олимпийский год на гребных дорожках, а не в суде. Последние восемь лет Международную федерацию каноэ (ICF) раздражали успехи нашей команды, все искали
Врач национальной сборной Елена Каллаур подчеркнула, что ничего запрещенного на сбор во Францию в апреле 2016 года, где состоялся обыск команды, не привозили и никаких законов не нарушали. По мнению доктора, предвзятое отношение со стороны ICF ощущалось на протяжении всего времени, в течение которого велось расследование.
Известные белорусские атлеты, специалисты спортивной сферы, принимавшие участие в
Как сообщалось, при подготовке к летним Играм в Бразилии сборная Беларуси весной 2016 года проходила тренировочный сбор во Франции, где подверглась обыску со стороны полиции и подозревалась руководством ICF в применении запрещенных препаратов,
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