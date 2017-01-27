ФГСР готова оказать помощь гребцу Федоровцеву в разбирательстве с его допинг-пробами
МОСКВА, 27 января. /Корр. ТАСС Иван Пучков/. Федерация гребного спорта России (ФГСР) следит за ситуацией с Сергеем Федоровцевым и готова оказать ему любую помощь в разбирательстве с лабораторией, которая, по мнению спортсмена, допустила ошибку при анализе его
допинг-пробы. Об этом ТАСС сообщил глава ФГСР Алексей Свирин.
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Видимо, что-то случилось...
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В четверг 36-летний спортсмен сообщил ТАСС, что лаборатория допустила ошибку при анализе его
«Мы постоянно находимся в контакте с Сергеем и международной федерацией по этому вопросу, но она никак это не комментирует. Следим за ситуацией, все под контролем, и если Сергею понадобиться
Международная федерация гребного спорта 1 июля сообщила, что в
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