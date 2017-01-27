ФГСР готова оказать помощь гребцу Федоровцеву в разбирательстве с его допинг-пробами

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В четверг 36-летний спортсмен сообщил ТАСС, что лаборатория допустила ошибку при анализе его допинг-пробы, так как был перепутан номер пробирки в документах.

«Мы постоянно находимся в контакте с Сергеем и международной федерацией по этому вопросу, но она никак это не комментирует. Следим за ситуацией, все под контролем, и если Сергею понадобиться какая-то помощь от нас, то мы ее окажем. Ждем, какая информация будет от международной организации, которая этим вопросом занимается», — сказал Свирин.