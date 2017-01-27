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27 января 2017, 20:45 | Водные: Гребля | ТАСС

Конгресс Международной федерации гребного спорта пройдет с 9 по 12 февраля в Токио

МОСКВА, 27 января. /Корр. ТАСС Иван Пучков/. Конгресс Международной федерации гребного спорта пройдет с 9 по 12 февраля в Токио. Об этом ТАСС сообщил глава Федерации гребного спорта России Алексей Свирин.

«Конгресс будет посвящен программе соревнований Олимпийских игр в Токио. И пройдет там же с 9 по 12 февраля. По поводу возможного представительства от России в международной федерации, то никаких выборов не будет», — сказал Свирин.
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Новости Гребли

ФГСР готова оказать помощь гребцу Федоровцеву в разбирательстве с его допинг-пробами

ФГСР готова оказать помощь гребцу Федоровцеву в разбирательстве с его допинг-пробами

МОСКВА, 27 января. /Корр. ТАСС Иван Пучков/. Федерация гребного спорта России (ФГСР) следит за ситуацией с Сергеем Федоровцевым и готова оказать ему любую помощь в разбирательстве с лабораторией, которая, по мнению спортсмена, допустила ошибку при анализе его допинг-пробы. Об этом ТАСС сообщил глава ФГСР Алексей Свирин.
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27 января

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