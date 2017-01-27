Конгресс Международной федерации гребного спорта пройдет с 9 по 12 февраля в Токио
МОСКВА, 27 января. /Корр. ТАСС Иван Пучков/. Конгресс Международной федерации гребного спорта пройдет с 9 по 12 февраля в Токио. Об этом ТАСС сообщил глава Федерации гребного спорта России Алексей Свирин.
«Конгресс будет посвящен программе соревнований Олимпийских игр в Токио. И пройдет там же с 9 по 12 февраля. По поводу возможного представительства от России в международной федерации, то никаких выборов не будет», — сказал Свирин.
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter