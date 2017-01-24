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24 января 2017, 23:10 | Водные: Гребля | Спорт-Экспресс

Международная федерация каноэ разочарована отменой дисквалификации сборной Белоруссии

Международная федерация каноэ (ICF) выразила недовольство в связи с отменой годичной дисквалификации сборной Белоруссии.

Мужская сборная Белоруссии была в июле дисквалифицирована на год из-за положительных допинг-проб на мельдоний у пятерых участников. Накануне CAS отменил это решение и снял дисквалификацию с белорусов.

«Исполком ICF уважает работу Спортивного арбитражного суда, но решение отменить годичную дисквалификацию сборной Белоруссии вызвало разочарование. Решение исполкома основывалось на доказательствах, полученных после конфискации веществ и медицинских материалов французской полицией в рамках рейда в апреле прошлого года в Ла-Темпль-сюр-Ло. Уголовное дело против сборной Белоруссии еще не закрыто, и ICF будет ждать его итогов до того, как принять какое-либо решение», — говорится в заявлении.
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