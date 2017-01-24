Международная федерация каноэ разочарована отменой дисквалификации сборной Белоруссии
Международная федерация каноэ (ICF) выразила недовольство в связи с отменой годичной дисквалификации сборной Белоруссии.
Мужская сборная Белоруссии была в июле дисквалифицирована на год
«Исполком ICF уважает работу Спортивного арбитражного суда, но решение отменить годичную дисквалификацию сборной Белоруссии вызвало разочарование. Решение исполкома основывалось на доказательствах, полученных после конфискации веществ и медицинских материалов французской полицией в рамках рейда в апреле прошлого года в Ла-Темпль-сюр-Ло. Уголовное дело против сборной Белоруссии еще не закрыто, и ICF будет ждать его итогов до того, как принять
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