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24 января 2017, 22:43 | Водные: Гребля | Спорт-Экспресс

В сборной Белоруссии по гребле ответили Родченкову

Главный тренер сборной Белоруссии Владимир Шантарович выразил мнение, что отстранение мужской команды от Олимпиады в Рио было политическим решением.

Главный тренер сборной Белоруссии Владимир Шантарович выразил мнение что отстранение мужской команды от Олимпиады в Рио было политическим решением. Увеличить
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Мужская сборная Белоруссии была в июле дисквалифицирована на год из-за положительных допинг-проб на мельдоний у пятерых участников. Накануне CAS отменил это решение и снял дисквалификацию с белорусов. Также Шантарович ответил бывшему главе Московской антидопинговой лаборатории Григорию Родченкову, который в фильме о допинге «Икар» заявил, что Олимпиаду в наши дни невозможно выиграть без запрещенных препаратов.

— Мы же сейчас можем проследить и разобраться, кому были нужны наши лицензии, — цитирует «Прессбол» Шантаровича. — Вы подумайте, почему они не обратились к женской команде? Тренер-то был женский. Да потому что в женском разряде весь мир был уже разобран по лицензиям. Никому больше наши лицензии были не нужны. А вот у мужчин — наоборот, у немцев не было важных лицензий, у итальянцев не было. Даже у бразильцев для массовости не было лицензий. И вот пополнение их закромов нашими лицензиями режиссировали какие-то люди. Вот и вся подоплека конфликта. Это был сговор! За это преступление они должны ответить.

Они, видимо, думали, что Беларусь — это Гондурас. Что мы это все проглотим, промолчим, утремся, и все будет нормально. Им даже в голову не приходит, как можно добиваться таких успехов, как белорусы, без применения допинга. Я им говорю — ребята, вы отстали на 15−20 лет от современных тенденций. Сегодня методикой можно управлять развитием качеств. Они этого не понимают. Этого не понимает и этот, который удрал из России в Штаты, и сейчас заявляет, что олимпийским чемпионом невозможно стать без фармакологии. Мы знаем, как можно выиграть Олимпиаду без фармакологии. И это наше знание их раздражало уже давно. Сегодня мы уже можем пофантазировать, сколько же они на нас заработали?!

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