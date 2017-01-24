В сборной Белоруссии по гребле ответили Родченкову
Главный тренер сборной Белоруссии Владимир Шантарович выразил мнение, что отстранение мужской команды от Олимпиады в Рио было политическим решением.
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Мужская сборная Белоруссии была в июле дисквалифицирована на год
— Мы же сейчас можем проследить и разобраться, кому были нужны наши лицензии, — цитирует «Прессбол» Шантаровича. — Вы подумайте, почему они не обратились к женской команде?
Они, видимо, думали, что Беларусь — это Гондурас. Что мы это все проглотим, промолчим, утремся, и все будет нормально. Им даже в голову не приходит, как можно добиваться таких успехов, как белорусы, без применения допинга. Я им говорю — ребята, вы отстали на 15−20 лет от современных тенденций. Сегодня методикой можно управлять развитием качеств. Они этого не понимают. Этого не понимает и этот, который удрал из России в Штаты, и сейчас заявляет, что олимпийским чемпионом невозможно стать без фармакологии. Мы знаем, как можно выиграть Олимпиаду без фармакологии. И это наше знание их раздражало уже давно. Сегодня мы уже можем пофантазировать, сколько же они на нас заработали?!
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