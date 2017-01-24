Богданович: Нельзя принимать необоснованные решения и ломать судьбы атлетов

Комментируя решение Международного спортивного арбитражного суда (CAS) об отмене дисквалификации белорусской команды по гребле на байдарках и каноэ, Александр Богданович сказал, что ощущение по поводу решения CAS двоякое. «С одной стороны — радость, мы доказали свою невиновность. Беларусь переживала за нас, и очень приятно, когда ситуация находилась на контроле у высшего руководства Беларуси. НОК и Минспорт активно боролись за нас. С другой стороны, а что нам вернули? Олимпиаду в Рио, где у нас могли быть медали? Мы эти важные старты пропустили. В итоге нет ни наград Игр, ни извинений. Позиция белорусских спортсменов очевидна: Международная федерация каноэ должна понести наказание. Нельзя принимать необоснованные решения, которые ломают судьбы атлетов», — отметил Александр Богданович.

Согласен с точкой зрения именитого гребца и главный тренер Владимир Шантарович. «Справедливость восторжествовала. Представители Международной федерации каноэ нас запугивали, даже на заседании суда в Швейцарии. Говорили, что у нас нет шансов выиграть это дело, и у ICF есть серьезные доказательства вины белорусов. Как оказалось, все это обман. Мнение наших спортсменов, тренеров, врачей единое: просим серьезно наказать сторону обвинения. Сговор против нашей команды был, не сомневаюсь в этом. К середине лета квоты на Олимпиаду уже были разделены, а у мужчин за бортом Игр, в случае нашего участия, оставался сильный немецкий дуэт каноистов, итальянцы не попадали в Рио. Вот и делайте выводы. В нашей команде Роман Петрушенко около сорока проб сдал, и нет положительных. Милдронат мы еще в сентябре 2015 года передали на склад. Поэтому все, кто затеял историю с дисквалификацией белорусов, должны понести наказание», — сказал Владимир Шантарович.

По его словам, национальная команда по гребле на байдарках и каноэ продолжает готовиться к предстоящему сезону. Ближайший сбор на воде состоится в Анталье и пройдет с 12 февраля по 5 марта.

Заместитель министра спорта и туризма Александр Дубковский ранее заявил о том, что расходы на подготовку к Олимпийским играм 2016 года сборной Беларуси по гребле на байдарках и каноэ, с учетом юниорских и молодежных команд, составили более Br40 млрд (неденоминированных). Белорусская сторона будет требовать с ICF возмещения морального и материального ущерба по поводу годичной дисквалификации мужской команды.