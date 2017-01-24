Котов: Белорусская сторона в невиновности гребцов была абсолютно уверена

«Нам удалось выполнить задачу поставленную главой государства, который дело о наших спортсменах держал на персональном контроле. Четкая позиция Президента Беларуси: все честные спортсмены должны быть защищены. В невиновности белорусских гребцов мы были абсолютно уверены. Отмечу, что на следующий день после того, как стало известно о решении отстранить команду по гребле на байдарках и каноэ, в НОК пришли около ста олимпийцев и подписались под коллективным обращением в Международный олимпийский комитет (МОК) о защите чести атлетов, которые были незаконно, сейчас уже ни у кого не осталось сомнений, отстранены от главного старта четырехлетия», — рассказал Анатолий Котов.

Как сообщалось, накануне Международный арбитражный спортивный суд снял однолетнее наказание с мужской сборной Беларуси по гребле на байдарках и каноэ, наложенное Международной федерацией каноэ (ICF) из-за подозрений в нарушении антидопинговых правил. Истцом к ICF в Международном спортивном суде в Лозанне выступил Национальный олимпийский комитет Беларуси.

Дубковский: меры поддержки команды гребцов были предусмотрены при любом исходе дела в Лозанне’Независимо от решения САS Минспорт не бросил бы команду по гребле на байдарках и каноэ. Меры поддержки были предусмотрены при любом исходе дела, до конца оставались на стороне нашей команды, — отметил Александр Дубковский. Беларусь рассчитывает получить компенсацию порядка $80 тыс. за судебные издержки по делу гребцовПо словам Анатолия Котова, решение CAS стало ожидаемым для белорусской стороны, однако на этом НОК останавливаться не намерен. CAS снял отстранение со сборной Беларуси по гребле на байдарках и каноэ’ICF вынесла решение, согласно которому мужская сборная Беларуси была отстранена на год от всех международных соревнований, включая Олимпийские игры 2016 года в Рио-де-Жанейро, — говорится в сообщении.