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24 января 2017, 12:26 | Водные: Гребля | БЕЛТА

Дубковский: Меры поддержки команды гребцов были предусмотрены при любом исходе дела в Лозанне

24 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Меры поддержки команды гребцов были предусмотрены при любом исходе дела в Международном спортивном арбитражном суде (CAS) в Лозанне. Об этом заявил сегодня на пресс-конференции заместитель министра спорта и туризма Беларуси Александр Дубковский, передает корреспондент БЕЛТА.

Независимо от решения <span class=error>САS</span> <span class=error>Минспорт</span> не бросил бы команду по гребле на байдарках и каноэ. Меры поддержки были предусмотрены при любом исходе дела до конца оставались на стороне нашей команды — отметил Александр <span class=error>Дубковский</span>. Увеличить
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«Независимо от решения САS Минспорт не бросил бы команду по гребле на байдарках и каноэ. Меры поддержки были предусмотрены при любом исходе дела, до конца оставались на стороне нашей команды», — отметил Александр Дубковский.

Замминистра подчеркнул, что шансы команды выступить успешно в августе 2016-го в Бразилии были очень высоки. «Гребля на байдаках и каноэ всегда являлась для Минспорта приоритетным видом спорта. К примеру, на подготовку к летним Олимпийским играм в Рио за четырехлетний цикл было затрачено более Br40 млрд (неденоминированных). Зарплаты ведущих гребцов за этот период составили около Br15 млрд», — рассказал Александр Дубковский.

Участники пресс-конференции были едины во мнении, что белорусская сторона будет требовать моральную и материальную компенсацию. Каков ее размер? Пока сложно ответить точно. «Судиться в Швейцарии — удовольствие не из дешевых. Расходы на услуги адвокатов составили около $80 тыс. Хотел бы поблагодарить всех юристов, кто принимал участие с нашей стороны в этом деле», — констатировал генеральный секретарь Национального олимпийского комитета Анатолий Котов.

Как сообщалось, 23 января Международный спортивный арбитражный суд в Лозанне отменил годичную дисквалификацию мужской сборной Беларуси по гребле на байдарах и каноэ, которой команда подверглась по решению Международной федерации каноэ в июле 2016 года и не принимала участие в Олимпийских играх в Рио-де-Жанейро.

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Котов: Белорусская сторона в невиновности гребцов была абсолютно уверена

Котов: Белорусская сторона в невиновности гребцов была абсолютно уверена

24 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. В невиновности мужской сборной по гребле на байдарках и каноэ белорусская сторона была абсолютно уверена. Об этом заявил сегодня генеральный секретарь Национального олимпийского комитета Беларуси Анатолий Котов на пресс-конференции, посвященной решению об отмене годичной дисквалификации команды, передает корреспондент БЕЛТА.
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