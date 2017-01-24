Дубковский: Меры поддержки команды гребцов были предусмотрены при любом исходе дела в Лозанне
24 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Меры поддержки команды гребцов были предусмотрены при любом исходе дела в Международном спортивном арбитражном суде (CAS) в Лозанне. Об этом заявил сегодня на
пресс-конференции заместитель министра спорта и туризма Беларуси Александр Дубковский, передает корреспондент БЕЛТА.
|
Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
«Независимо от решения САS Минспорт не бросил бы команду по гребле на байдарках и каноэ. Меры поддержки были предусмотрены при любом исходе дела, до конца оставались на стороне нашей команды», — отметил Александр Дубковский.
Замминистра подчеркнул, что шансы команды выступить успешно в августе 2016-го в Бразилии были очень высоки. «Гребля на байдаках и каноэ всегда являлась для Минспорта приоритетным видом спорта. К примеру, на подготовку к летним Олимпийским играм в Рио за четырехлетний цикл было затрачено более Br40 млрд (неденоминированных). Зарплаты ведущих гребцов за этот период составили около Br15 млрд», — рассказал Александр Дубковский.
Участники
Как сообщалось, 23 января Международный спортивный арбитражный суд в Лозанне отменил годичную дисквалификацию мужской сборной Беларуси по гребле на байдарах и каноэ, которой команда подверглась по решению Международной федерации каноэ в июле 2016 года и не принимала участие в Олимпийских играх в
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter