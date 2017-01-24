Дубковский: Меры поддержки команды гребцов были предусмотрены при любом исходе дела в Лозанне

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«Независимо от решения САS Минспорт не бросил бы команду по гребле на байдарках и каноэ. Меры поддержки были предусмотрены при любом исходе дела, до конца оставались на стороне нашей команды», — отметил Александр Дубковский.

Замминистра подчеркнул, что шансы команды выступить успешно в августе 2016-го в Бразилии были очень высоки. «Гребля на байдаках и каноэ всегда являлась для Минспорта приоритетным видом спорта. К примеру, на подготовку к летним Олимпийским играм в Рио за четырехлетний цикл было затрачено более Br40 млрд (неденоминированных). Зарплаты ведущих гребцов за этот период составили около Br15 млрд», — рассказал Александр Дубковский.

Участники пресс-конференции были едины во мнении, что белорусская сторона будет требовать моральную и материальную компенсацию. Каков ее размер? Пока сложно ответить точно. «Судиться в Швейцарии — удовольствие не из дешевых. Расходы на услуги адвокатов составили около $80 тыс. Хотел бы поблагодарить всех юристов, кто принимал участие с нашей стороны в этом деле», — констатировал генеральный секретарь Национального олимпийского комитета Анатолий Котов.