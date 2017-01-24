Александр Богданович: Международная федерация каноэ должна понести ущерб, чтобы другим неповадно было

Двоякое отношение. Скептики говорили, что дыма из огня не бывает. Но дым без огня бывает. Справедливость восторжествовала, мы доказали свою невиновность. Да, нас оправдали, но что мы получили? Отстранение от Игр, к которым мы готовились четыре года. Они убивают развитие гребли в Беларуси. Мы, наши успехи им как кость в горле. Считаю, что Международная федерация каноэ должна понести ущерб, чтобы другим неповадно было.