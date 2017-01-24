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24 января 2017, 11:57 | Водные: Гребля | «Прессбол»

Александр Богданович: Международная федерация каноэ должна понести ущерб, чтобы другим неповадно было

Александр Богданович прокомментировал решение CAS снять дисквалификацию с нашей национальной команды из-за недостаточности доказательств.

Двоякое отношение. Скептики говорили, что дыма из огня не бывает. Но дым без огня бывает. Справедливость восторжествовала, мы доказали свою невиновность. Да, нас оправдали, но что мы получили? Отстранение от Игр, к которым мы готовились четыре года. Они убивают развитие гребли в Беларуси. Мы, наши успехи им как кость в горле. Считаю, что Международная федерация каноэ должна понести ущерб, чтобы другим неповадно было.

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Новости Гребли

Котов: Белорусская сторона в невиновности гребцов была абсолютно уверена

Котов: Белорусская сторона в невиновности гребцов была абсолютно уверена

24 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. В невиновности мужской сборной по гребле на байдарках и каноэ белорусская сторона была абсолютно уверена. Об этом заявил сегодня генеральный секретарь Национального олимпийского комитета Беларуси Анатолий Котов на пресс-конференции, посвященной решению об отмене годичной дисквалификации команды, передает корреспондент БЕЛТА.
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