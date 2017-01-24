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24 января 2017, 11:42 | Водные: Гребля | БЕЛТА

Беларусь рассчитывает получить компенсацию порядка $80 тыс. за судебные издержки по делу гребцов

24 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. После положительного решения Международного арбитражного спортивного суда (CAS) белорусская сторона рассчитывает получить компенсацию порядка $80 тыс. за понесенные судебные издержки. Об этом заявил генеральный секретарь Национального олимпийского комитета Анатолий Котов в эфире телеканала ОНТ, сообщает БЕЛТА.

<em>24 января Минск /Корр. <span class=error>БЕЛТА</span>/. </em>После положительного решения Международного арбитражного спортивного суда (CAS) белорусская сторона рассчитывает получить компенсацию порядка 80 тыс. за понесенные судебные издержки. Об этом заявил генеральный секретарь Национального олимпийского комитета Анатолий Котов в эфире телеканала <span class=error>ОНТ</span> сообщает <span class=error>БЕЛТА</span>. Увеличить
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По словам Анатолия Котова, решение CAS стало ожидаемым для белорусской стороны, однако на этом НОК останавливаться не намерен. В дальнейшем будет подан судебный иск в отношении Международной федерации каноэ (ICF) о возмещении морального ущерба в связи с отстранением мужской команды каноистов от участия в Олимпийских играх — 2016 в Рио-де-Жанейро. Также будет выдвинуто требование о возмещении расходов на подготовку спортсменов к Олимпиаде, отметил генеральный секретарь.

Как сообщалось, накануне Международный арбитражный спортивный суд снял однолетнее отстранение с мужской сборной Беларуси по гребле на байдарках и каноэ, наложенное Международной федерацией каноэ из-за подозрений в нарушении антидопинговых правил.

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Котов: Белорусская сторона в невиновности гребцов была абсолютно уверена

Котов: Белорусская сторона в невиновности гребцов была абсолютно уверена

24 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. В невиновности мужской сборной по гребле на байдарках и каноэ белорусская сторона была абсолютно уверена. Об этом заявил сегодня генеральный секретарь Национального олимпийского комитета Беларуси Анатолий Котов на пресс-конференции, посвященной решению об отмене годичной дисквалификации команды, передает корреспондент БЕЛТА.
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