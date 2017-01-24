Беларусь рассчитывает получить компенсацию порядка $80 тыс. за судебные издержки по делу гребцов

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По словам Анатолия Котова, решение CAS стало ожидаемым для белорусской стороны, однако на этом НОК останавливаться не намерен. В дальнейшем будет подан судебный иск в отношении Международной федерации каноэ (ICF) о возмещении морального ущерба в связи с отстранением мужской команды каноистов от участия в Олимпийских играх — 2016 в Рио-де-Жанейро. Также будет выдвинуто требование о возмещении расходов на подготовку спортсменов к Олимпиаде, отметил генеральный секретарь.