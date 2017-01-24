Беларусь рассчитывает получить компенсацию порядка $80 тыс. за судебные издержки по делу гребцов
24 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. После положительного решения Международного арбитражного спортивного суда (CAS) белорусская сторона рассчитывает получить компенсацию порядка $80 тыс. за понесенные судебные издержки. Об этом заявил генеральный секретарь Национального олимпийского комитета Анатолий Котов в эфире телеканала ОНТ, сообщает БЕЛТА.
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По словам Анатолия Котова, решение CAS стало ожидаемым для белорусской стороны, однако на этом НОК останавливаться не намерен. В дальнейшем будет подан судебный иск в отношении Международной федерации каноэ (ICF) о возмещении морального ущерба в связи с отстранением мужской команды каноистов от участия в Олимпийских играх — 2016 в
Как сообщалось, накануне Международный арбитражный спортивный суд снял однолетнее отстранение с мужской сборной Беларуси по гребле на байдарках и каноэ, наложенное Международной федерацией каноэ
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