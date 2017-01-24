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24 января 2017, 11:39 | Водные: Гребля | «Прессбол»

Затраты на подготовку сборной Беларуси по гребле к Олимпиаде были равны 15 млрд. рублей, судебные издержки составили 80 тыс. долларов

Затраты на подготовку сборной Беларуси по гребле к Олимпиаде были равны 15 млрд. рублей, а судебные издержки составили 80 тыс. долларов. Об этом во время пресс-конференции сообщили соответственно замминистра спорта и туризма Александр Дубковский и генсек НОК Анатолий Котов.

CAS снял дисквалификацию с мужской сборной Беларуси по гребле из-за недостаточности доказательств Анатолий Котов: будем готовить иск в суд Швейцарии о возмещении морального ущерба, который понесла команда гребцов.

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