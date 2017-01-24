Затраты на подготовку сборной Беларуси по гребле к Олимпиаде были равны 15 млрд. рублей, судебные издержки составили 80 тыс. долларов
Затраты на подготовку сборной Беларуси по гребле к Олимпиаде были равны 15 млрд. рублей, а судебные издержки составили 80 тыс. долларов. Об этом во время
пресс-конференции сообщили соответственно замминистра спорта и туризма Александр Дубковский и генсек НОК Анатолий Котов.
CAS снял дисквалификацию с мужской сборной Беларуси по гребле
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