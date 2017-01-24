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24 января 2017, 11:24 | Водные: Гребля | «Прессбол»

Владимир Шантарович: Не знаю, как можно компенсировать наши моральные и материальные убытки

Наставник сборной Беларуси по гребле Владимир Шантарович прокомментировал решение CAS снять дисквалификацию с нашей национальной команды из-за недостаточности доказательств.

Решение неожиданное. Моя реакция — справедливость восторжествовала. НАДА французское запуталось в своих действиях. Я спрашивал представителей французской юстиции — кто будет отвечать. Они сказали — тот, кто отстранял. Они нас пугали, даже на заседании CAS они нас запугивали. Я бы попросил их очень серьезно наказать, поскольку они совершили преступление. Не знаю, как. Я не знаю, как можно компенсировать наши моральные и материальные убытки.

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Беларусь рассчитывает получить компенсацию порядка $80 тыс. за судебные издержки по делу гребцов

Беларусь рассчитывает получить компенсацию порядка $80 тыс. за судебные издержки по делу гребцов

24 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. После положительного решения Международного арбитражного спортивного суда (CAS) белорусская сторона рассчитывает получить компенсацию порядка $80 тыс. за понесенные судебные издержки. Об этом заявил генеральный секретарь Национального олимпийского комитета Анатолий Котов в эфире телеканала ОНТ, сообщает БЕЛТА.
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