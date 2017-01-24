Владимир Шантарович: Не знаю, как можно компенсировать наши моральные и материальные убытки
Наставник сборной Беларуси по гребле Владимир Шантарович прокомментировал решение CAS снять дисквалификацию с нашей национальной команды
из-за недостаточности доказательств.
Решение неожиданное. Моя реакция — справедливость восторжествовала. НАДА французское запуталось в своих действиях. Я спрашивал представителей французской юстиции — кто будет отвечать. Они сказали — тот, кто отстранял. Они нас пугали, даже на заседании CAS они нас запугивали. Я бы попросил их очень серьезно наказать, поскольку они совершили преступление. Не знаю, как. Я не знаю, как можно компенсировать наши моральные и материальные убытки.
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