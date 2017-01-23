Минск потребует возмещения ущерба в связи с неправомерными санкциями в отношении гребцов

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В понедельник Спортивный арбитражный суд (CAS) снял однолетнее отстранение с мужской сборной Белоруссии, наложенное Международной федерации каноэ (ICF) из-за подозрений в нарушении антидопинговых правил. Отмечалось, что суд удовлетворил апелляцию белорусской стороны из-за недостаточных доказательств вины со стороны ICF.

«Теперь мы будем готовить иски о возмещении материального и морального ущерба. Юридическими консультантами при рассмотрении данного дела выступают наши белорусские специалисты, также мы привлекаем к работе и швейцарских правозащитников», — отметил Котов, слова которого приводит пресс-служба НОК Белоруссии.

Генсек комитета заявил, что с самого начала вопрос находился под личным контролем президента Белоруссии, который «в числе приоритетов обозначил защиту прав белорусских спортсменов».