Минск потребует возмещения ущерба в связи с неправомерными санкциями в отношении гребцов
МИНСК, 23 января. /Корр. ТАСС Юрий Шамшур/. Белоруссия подаст иски о возмещении ущерба, нанесенного в связи с отстранением от соревнований мужской национальной команды по гребле на байдарках и каноэ. Об этом заявил генеральный секретарь Национального олимпийского комитета (НОК) страны Анатолий Котов.
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В понедельник Спортивный арбитражный суд (CAS) снял однолетнее отстранение с мужской сборной Белоруссии, наложенное Международной федерации каноэ (ICF)
«Теперь мы будем готовить иски о возмещении материального и морального ущерба. Юридическими консультантами при рассмотрении данного дела выступают наши белорусские специалисты, также мы привлекаем к работе и швейцарских правозащитников», — отметил Котов, слова которого приводит
Генсек комитета заявил, что с самого начала вопрос находился под личным контролем президента Белоруссии, который «в числе приоритетов обозначил защиту прав белорусских спортсменов».
15 июля 2016 года ICF вынесла решение, согласно которому мужская сборная Белоруссии была отстранена на год от всех международных соревнований, включая Олимпийские игры 2016 года в
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