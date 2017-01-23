CAS снял отстранение со сборной Беларуси по гребле на байдарках и каноэ

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«ICF вынесла решение, согласно которому мужская сборная Беларуси была отстранена на год от всех международных соревнований, включая Олимпийские игры 2016 года в Рио-де-Жанейро», — говорится в сообщении.

Как сообщалось ранее, при подготовке к Олимпиаде в Рио-де-Жанейро сборная Беларуси весной текущего года проходила подготовку во Франции. Команда подверглась обыску со стороны полиции и подозревалась руководством ICF в применении запрещенных препаратов, из-за чего мужская сборная не смогла принять участие в летних Играх 2016 года.

Белорусская сторона обратилась в Международный арбитражный спортивный суд в Лозанне. В ускоренном рассмотрении дела перед Олимпиадой CAS отказал, слушание состоялось 7 ноября в Швейцарии. Истцом к Международной федерации каноэ выступил Национальный олимпийский комитет Беларуси.

Несколько дней назад Антидопинговое агентство Франции закрыло расследование в отношении четырех белорусских гребцов.