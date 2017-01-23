CAS снял отстранение со сборной Беларуси по гребле на байдарках и каноэ
23 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Международный арбитражный спортивный суд (CAS) снял однолетнее отстранение с мужской сборной Беларуси по гребле на байдарках и каноэ, наложенное Международной федерации каноэ (ICF)
из-за подозрений в нарушении антидопинговых правил. Соответствующая информация размещена на официальном сайте Министерства спорта и туризма, сообщает БЕЛТА.
|
Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
«ICF вынесла решение, согласно которому мужская сборная Беларуси была отстранена на год от всех международных соревнований, включая Олимпийские игры 2016 года в Рио-де-Жанейро», — говорится в сообщении.
Как сообщалось ранее, при подготовке к Олимпиаде в
Белорусская сторона обратилась в Международный арбитражный спортивный суд в Лозанне. В ускоренном рассмотрении дела перед Олимпиадой CAS отказал, слушание состоялось 7 ноября в Швейцарии. Истцом к Международной федерации каноэ выступил Национальный олимпийский комитет Беларуси.
Несколько дней назад Антидопинговое агентство Франции закрыло расследование в отношении четырех белорусских гребцов.
Отмечается, что суд удовлетворил апелляцию белорусской стороны
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter