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23 января 2017, 21:22 | Водные: Гребля | БЕЛТА

CAS снял отстранение со сборной Беларуси по гребле на байдарках и каноэ

23 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Международный арбитражный спортивный суд (CAS) снял однолетнее отстранение с мужской сборной Беларуси по гребле на байдарках и каноэ, наложенное Международной федерации каноэ (ICF) из-за подозрений в нарушении антидопинговых правил. Соответствующая информация размещена на официальном сайте Министерства спорта и туризма, сообщает БЕЛТА.

ICF вынесла решение согласно которому мужская сборная <span class=error>Беларуси</span> была отстранена на год от всех международных соревнований включая Олимпийские игры 2016 года в Рио-де-Жанейро — говорится в сообщении. Увеличить
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«ICF вынесла решение, согласно которому мужская сборная Беларуси была отстранена на год от всех международных соревнований, включая Олимпийские игры 2016 года в Рио-де-Жанейро», — говорится в сообщении.

Как сообщалось ранее, при подготовке к Олимпиаде в Рио-де-Жанейро сборная Беларуси весной текущего года проходила подготовку во Франции. Команда подверглась обыску со стороны полиции и подозревалась руководством ICF в применении запрещенных препаратов, из-за чего мужская сборная не смогла принять участие в летних Играх 2016 года.

Белорусская сторона обратилась в Международный арбитражный спортивный суд в Лозанне. В ускоренном рассмотрении дела перед Олимпиадой CAS отказал, слушание состоялось 7 ноября в Швейцарии. Истцом к Международной федерации каноэ выступил Национальный олимпийский комитет Беларуси.

Несколько дней назад Антидопинговое агентство Франции закрыло расследование в отношении четырех белорусских гребцов.

Отмечается, что суд удовлетворил апелляцию белорусской стороны из-за недостаточных доказательств вины со стороны ICF.

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