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21 января 2017, 17:31 | Водные: Гребля | БЕЛТА

Шамко: Решение французского антидопингового агентства по белорусским гребцам было ожидаемым

21 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Решение французского антидопингового агентства по белорусским гребцам было ожидаемым, заявил сегодня журналистам министр спорта и туризма Александр Шамко, передает корреспондент БЕЛТА.

Отстранение нашей команды — это безусловно несколько медалей которые белорусская сборная недобрала на Олимпиаде — отметил мини<span class=stop>стр.</span> Увеличить
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«Решение французской стороны было ожидаемо, мы в этом не сомневались и не раз высказывали свои аргументы, в том числе и накануне Олимпийских игр. Напомню, что отстранение нашей команды — это, безусловно, несколько медалей, которые белорусская сборная недобрала на Олимпиаде», — отметил министр и подчеркнул, что данная ситуация показала всему миру двойные стандарты в спорте.

Французское антидопинговое агентство не имеет претензий к четырем белорусским гребцамНациональный олимпийский комитет Беларуси получил официальное уведомление от французского антидопингового агентства, в котором указывается, что претензий к четырем из пяти белорусских гребцов, которые подозревались в нарушении антидопинговых правил по итогам сборов во Франции в апреле 2016 года, нет.

Как сообщалось, сегодня Национальный олимпийский комитет Беларуси получил официальное уведомление от французского антидопингового агентства, в котором указывалось, что претензий к четырем из пяти белорусских гребцов, которые подозревались в нарушении антидопинговых правил по итогам сборов во Франции в апреле 2016 года, нет. Это Андрей и Александр Богдановичи, Александр Лепешко, Дмитрий Сильченко. «Соответственно, все аргументы белорусской стороны о том, что у Международной федерации гребли (ICF) не было оснований наказывать нашу команду по гребле на байдарке и каноэ, нашли официальное подтверждение», — подчеркнул генеральный секретарь НОК Анатолий Котов.

Решение Международного спортивного арбитражного суда (CAS) по делу белорусских гребцов, если не будет каких-то изменений, ожидается до 27 января.

Как сообщалось, при подготовке к Олимпиаде в Рио-де-Жанейро сборная Беларуси весной текущего года проходила подготовку во Франции. Команда подверглась обыску со стороны полиции и подозревается руководством ICF в применении запрещенных препаратов, из-за чего мужская сборная не смогла принять участие в летних Играх 2016 года. Белорусская сторона обратилась в Международный арбитражный спортивный суд в Лозанне. В ускоренном рассмотрении дела перед Олимпиадой CAS отказал, слушание состоялось 7 ноября в Швейцарии. Истцом к Международной федерации каноэ выступил Национальный олимпийский комитет Беларуси.

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Антидопинговое агентство Франции закрыло расследование против четырех белорусских гребцов

МОСКВА, 21 января. /ТАСС/. Французское антидопинговое агентство прекратило расследование в отношении четверых белорусских гребцов — Александра и Андрея Богдановичей, Дмитрия Хильченко и Александра Лепешко, подозреваемых Всемирным антидопинговым агентством (WADA) в нарушении антидопинговых правил. Об этом сообщает пресс-служба Национального олимпийского комитета Белоруссии.
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