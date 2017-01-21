Шамко: Решение французского антидопингового агентства по белорусским гребцам было ожидаемым

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«Решение французской стороны было ожидаемо, мы в этом не сомневались и не раз высказывали свои аргументы, в том числе и накануне Олимпийских игр. Напомню, что отстранение нашей команды — это, безусловно, несколько медалей, которые белорусская сборная недобрала на Олимпиаде», — отметил министр и подчеркнул, что данная ситуация показала всему миру двойные стандарты в спорте.

Французское антидопинговое агентство не имеет претензий к четырем белорусским гребцамНациональный олимпийский комитет Беларуси получил официальное уведомление от французского антидопингового агентства, в котором указывается, что претензий к четырем из пяти белорусских гребцов, которые подозревались в нарушении антидопинговых правил по итогам сборов во Франции в апреле 2016 года, нет.

Как сообщалось, сегодня Национальный олимпийский комитет Беларуси получил официальное уведомление от французского антидопингового агентства, в котором указывалось, что претензий к четырем из пяти белорусских гребцов, которые подозревались в нарушении антидопинговых правил по итогам сборов во Франции в апреле 2016 года, нет. Это Андрей и Александр Богдановичи, Александр Лепешко, Дмитрий Сильченко. «Соответственно, все аргументы белорусской стороны о том, что у Международной федерации гребли (ICF) не было оснований наказывать нашу команду по гребле на байдарке и каноэ, нашли официальное подтверждение», — подчеркнул генеральный секретарь НОК Анатолий Котов.

Решение Международного спортивного арбитражного суда (CAS) по делу белорусских гребцов, если не будет каких-то изменений, ожидается до 27 января.