Антидопинговое агентство Франции закрыло расследование против четырех белорусских гребцов
МОСКВА, 21 января. /ТАСС/. Французское антидопинговое агентство прекратило расследование в отношении четверых белорусских гребцов — Александра и Андрея Богдановичей, Дмитрия Хильченко и Александра Лепешко, подозреваемых Всемирным антидопинговым агентством (WADA) в нарушении антидопинговых правил. Об этом сообщает
пресс-служба Национального олимпийского комитета Белоруссии.
WADA заявило о наличии запрещенного вещества мельдония в
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