Французское антидопинговое агентство не имеет претензий к четырем белорусским гребцам
21 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Французское антидопинговое агентство не имеет претензий к четырем белорусским гребцам. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщил генеральный секретарь Национального олимпийского комитета Беларуси Анатолий Котов.
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«Национальный олимпийский комитет Беларуси получил официальное уведомление от французского антидопингового агентства, в котором указывается, что претензий к четырем из пяти белорусских гребцов, которые подозревались в нарушении антидопинговых правил по итогам сборов во Франции в апреле 2016 года, нет. Это Андрей и Александр Богдановичи, Надежда Лепешко, Дмитрий Хильченко. Остается один Максим Петров, у которого было незначительное превышение. Соответственно, все аргументы белорусской стороны о том, что у Международной федерации гребли (ICF) не было оснований наказывать нашу команду по гребле на байдарке и каноэ, нашли официальное подтверждение», — отметил Анатолий Котов.
По его словам, Национальный олимпийский комитет подготовит сегодня заявление в Спортивный арбитражный суд в Лозанне с уведомлением о данном факте, чтобы решение французского агентства было приобщено к делу и принималось во внимание при вынесении решения. «На наш взгляд, это подтверждает, что оснований для негативного решения по делу о белорусских гребцах не осталось», — подчеркнул генеральный секретарь НОК.
Как сообщалось ранее, при подготовке к Олимпиаде в
Речь идет о команде белорусских каноистов, которые признаны виновными в нарушении антидопинговых правил и использовании запрещенных веществ во время тренировочного сбора во Франции в апреле текущего года.
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