Французское антидопинговое агентство не имеет претензий к четырем белорусским гребцам

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«Национальный олимпийский комитет Беларуси получил официальное уведомление от французского антидопингового агентства, в котором указывается, что претензий к четырем из пяти белорусских гребцов, которые подозревались в нарушении антидопинговых правил по итогам сборов во Франции в апреле 2016 года, нет. Это Андрей и Александр Богдановичи, Надежда Лепешко, Дмитрий Хильченко. Остается один Максим Петров, у которого было незначительное превышение. Соответственно, все аргументы белорусской стороны о том, что у Международной федерации гребли (ICF) не было оснований наказывать нашу команду по гребле на байдарке и каноэ, нашли официальное подтверждение», — отметил Анатолий Котов.

По его словам, Национальный олимпийский комитет подготовит сегодня заявление в Спортивный арбитражный суд в Лозанне с уведомлением о данном факте, чтобы решение французского агентства было приобщено к делу и принималось во внимание при вынесении решения. «На наш взгляд, это подтверждает, что оснований для негативного решения по делу о белорусских гребцах не осталось», — подчеркнул генеральный секретарь НОК.

Как сообщалось ранее, при подготовке к Олимпиаде в Рио-де-Жанейро сборная Беларуси весной текущего года проходила подготовку во Франции. Команда подверглась обыску со стороны полиции и подозревается руководством ICF в применении запрещенных препаратов, из-за чего мужская сборная не смогла принять участие в летних Играх 2016 года. Белорусская сторона обратилась в Международный арбитражный спортивный суд в Лозанне. В ускоренном рассмотрении дела перед Олимпиадой CAS отказал, слушание состоялось 7 ноября в Швейцарии. Истцом к Международной федерации каноэ выступил Национальный олимпийский комитет Беларуси.

Речь идет о команде белорусских каноистов, которые признаны виновными в нарушении антидопинговых правил и использовании запрещенных веществ во время тренировочного сбора во Франции в апреле текущего года.