Отстраненные гребцы Дьяченко и Подольская включены в состав сборной РФ на 2017 год

В начале января президент Всероссийской федерации гребли на байдарках и каноэ Евгений Архипов сообщил ТАСС, что Антидопинговая комиссия ICF рассмотрит дела Дьяченко и Подольской в начале февраля 2017 года.

В конце июля ICF отстранила от участия в Олимпиаде в Рио-де-Жанейро пятерых российских гребцов, включая Подольскую и Дьяченко, из-за того, что они были упомянуты в докладе независимой комиссии Всемирного антидопингового агентства (WADA) под руководством Ричарда Макларена. Позднее санкции в отношении троих гребцов были сняты, а Дьяченко и Подольская до сих пор отстранены.