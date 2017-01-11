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11 января 2017, 14:14 | Водные: Гребля | ТАСС

Отстраненные гребцы Дьяченко и Подольская включены в состав сборной РФ на 2017 год

МОСКВА, 11 января. /ТАСС/. Временно отстраненные Международной федерацией каноэ (ICF) российские гребцы Александр Дьяченко и Наталья Подольская вошли в состав сборной России на 2017 год. Об этом сообщается на сайте Министерства спорта РФ.

В начале января президент Всероссийской федерации гребли на байдарках и каноэ Евгений Архипов сообщил ТАСС, что Антидопинговая комиссия ICF рассмотрит дела Дьяченко и Подольской в начале февраля 2017 года.

В конце июля ICF отстранила от участия в Олимпиаде в Рио-де-Жанейро пятерых российских гребцов, включая Подольскую и Дьяченко, из-за того, что они были упомянуты в докладе независимой комиссии Всемирного антидопингового агентства (WADA) под руководством Ричарда Макларена. Позднее санкции в отношении троих гребцов были сняты, а Дьяченко и Подольская до сих пор отстранены.
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