Отстраненные гребцы Дьяченко и Подольская включены в состав сборной РФ на 2017 год
МОСКВА, 11 января. /ТАСС/. Временно отстраненные Международной федерацией каноэ (ICF) российские гребцы Александр Дьяченко и Наталья Подольская вошли в состав сборной России на 2017 год. Об этом сообщается на сайте Министерства спорта РФ.
В начале января президент Всероссийской федерации гребли на байдарках и каноэ Евгений Архипов сообщил ТАСС, что Антидопинговая комиссия ICF рассмотрит дела Дьяченко и Подольской в начале февраля 2017 года.
В конце июля ICF отстранила от участия в Олимпиаде в
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