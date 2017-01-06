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6 января 2017, 17:12 | Водные: Гребля | «Прессбол»

CAS снова перенес дату вынесения вердикта по делу белорусских гребцов — решение будет оглашено 27 января

Спортивный арбитражный суд (CAS) в очередной раз перенес вынесение вердикта по делу белорусских байдарочников и каноистов. Новая дата оглашения решения, по информации pressball.by, — 27 января. Об этом уведомила Лозанна сегодня, в урочный день, назначенный в письме белорусскому НОКу в ответ на официальный запрос нашей стороны.

Спортивный арбитражный суд (CAS) в очередной раз перенес вынесение вердикта по делу белорусских байдарочников и каноистов. Новая дата оглашения решения по информации pressball.by — 27 января. Об этом уведомила Лозанна сегодня в урочный день назначенный в письме белорусскому <span class=error>НОКу</span> в ответ на официальный запрос нашей стороны. Увеличить
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Напомним, суть иска к ICF заключается в неправомерности отстранения мужской части сборной по гребле от Олимпиады в Рио-де-Жанейро. Слушания по нему прошли 7 ноября, а срок публикации вердикта неоднократно откладывался.

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