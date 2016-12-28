ФГСР: Российские гребцы, отстраненные от ОИ-2016, будут допущены к международным стартам

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«Меня заверили, что санкции распространялись только на олимпийский турнир. В дальнейшем все спортсмены, которые не смогли принять участие в Играх-2016, будут допущены к международным соревнованиям», — заявил Свирин.

12 ноября на отчетно-выборной конференции ФГСР Свирин был избран новым президентом организации. Он является олимпийским чемпионом 2004 года.

По итогам решений Международной федерации гребли (FISA) и Международного олимпийского комитета к Олимпийским играм 2016 года было допущено только шесть российских гребцов из 26 ранее заявленных, а также два рулевых.