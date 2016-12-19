— Ты помнишь, где тебя застала новость о том, что сборная Беларуси по гребле на байдарках и каноэ дисквалифицирована и на Олимпиаду не едет?

— В Осиповичах на встрече с избирателями. Подумал, что кто-то неудачно пошутил. Первые мысли: не может быть, все обязательно разрулится. Больше скажу: мы до последнего момента в это верили! Три дня до открытия Игр оставалось, а вся сборная упорно и с остервенением тренировалась, готовилась лететь, выступать и выигрывать. Но нам даже шанса не оставили.

— Тема допинга и дисквалификаций продолжает будоражить мир. Давеча Ричард Макларен свой второй доклад опубликовал.

— В эти доклады можно верить до тех пор, пока сам не столкнешься с реалиями. Ведь и нас дисквалифицировали якобы за допинг. А я-то знаю точно, что это не так, что никаких запрещенных препаратов мы не принимали. А многие говорят: хм, а ведь дыма без огня не бывает, может, действительно что-то там ребята напортачили! И вот этот червь сомнения — это самое страшное, что может быть, потому что он подрывает веру в чистоту, в невиновность, в идеалы. Я знаю ситуацию изнутри и смотрю на нее другими глазами. Во Франции, во время тренировочного сбора, когда членов сборной Беларуси как преступников ставили лицом к стене под дулами автоматов, проводили унизительные обыски и допросы, о многом передумал и многое понял. Теперь я уверен: сборную Беларуси просто убрали с дороги. Заказали.

— Кто?