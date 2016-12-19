Александр Богданович: теперь я уверен — сборную Беларуси по гребле просто убрали с дороги. Нас заказали
Депутат Палаты представителей Национального собрания, олимпийский чемпион Пекина в гребле на
каноэ-двойке Александр Богданович заявил, что сборную Беларуси «заказали» конкуренты.
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Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
— Ты помнишь, где тебя застала новость о том, что сборная Беларуси по гребле на байдарках и каноэ дисквалифицирована и на Олимпиаду не едет?
— В Осиповичах на встрече с избирателями. Подумал, что
— Тема допинга и дисквалификаций продолжает будоражить мир. Давеча Ричард Макларен свой второй доклад опубликовал.
— В эти доклады можно верить до тех пор, пока сам не столкнешься с реалиями. Ведь и нас дисквалифицировали якобы за допинг. А
— Кто?
— Еще до всех этих событий я, помню, удивлялся: как это немцы в
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