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19 декабря 2016, 18:32 | Водные: Гребля | «Прессбол»

Александр Богданович: теперь я уверен — сборную Беларуси по гребле просто убрали с дороги. Нас заказали

Депутат Палаты представителей Национального собрания, олимпийский чемпион Пекина в гребле на каноэ-двойке Александр Богданович заявил, что сборную Беларуси «заказали» конкуренты.

Александр Богданович: теперь я уверен — сборную Беларуси по гребле просто убрали с дороги. Нас заказали - Фото Увеличить
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— Ты помнишь, где тебя застала новость о том, что сборная Беларуси по гребле на байдарках и каноэ дисквалифицирована и на Олимпиаду не едет?

— В Осиповичах на встрече с избирателями. Подумал, что кто-то неудачно пошутил. Первые мысли: не может быть, все обязательно разрулится. Больше скажу: мы до последнего момента в это верили! Три дня до открытия Игр оставалось, а вся сборная упорно и с остервенением тренировалась, готовилась лететь, выступать и выигрывать. Но нам даже шанса не оставили.

— Тема допинга и дисквалификаций продолжает будоражить мир. Давеча Ричард Макларен свой второй доклад опубликовал.

— В эти доклады можно верить до тех пор, пока сам не столкнешься с реалиями. Ведь и нас дисквалифицировали якобы за допинг. А я-то знаю точно, что это не так, что никаких запрещенных препаратов мы не принимали. А многие говорят: хм, а ведь дыма без огня не бывает, может, действительно что-то там ребята напортачили! И вот этот червь сомнения — это самое страшное, что может быть, потому что он подрывает веру в чистоту, в невиновность, в идеалы. Я знаю ситуацию изнутри и смотрю на нее другими глазами. Во Франции, во время тренировочного сбора, когда членов сборной Беларуси как преступников ставили лицом к стене под дулами автоматов, проводили унизительные обыски и допросы, о многом передумал и многое понял. Теперь я уверен: сборную Беларуси просто убрали с дороги. Заказали.

— Кто?

— Еще до всех этих событий я, помню, удивлялся: как это немцы в каноэ-двойке не попали на Игры? Мы ведь с ними всегда соперничали: то наша возьмет, то они выиграют. В Пекине победа была за нами, в Лондоне — за ними. А тут ребята не квалифицировались, пролетели мимо Олимпиады. Но я зря смеялся. Нас просто взяли и поменяли местами. Причем сразу хотели сделать это при помощи WADA. Но там не рискнули, не найдя аргументов. Тогда функцию палача взяла на себя Международная федерация гребли, которой не понадобились ни аргументы, ни доказательства. Я задал вопрос представителю Международной федерации: «Вы по своим неведомым предположениям дисквалифицировали целую сборную. Не думали о том, что ломаете судьбы людей? Я капитан олимпийской сборной, мне народ и президент доверили право представлять страну, я читал клятву спортсмена о том, что не приемлю допинг, что честен перед собой, страной и международным спортивным сообществом. Вы не доказали нашей вины и не можете сделать это сейчас. За что нас дисквалифицировали?» Ответа на это у них не нашлось, — цитирует Богдановича sb.by.

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