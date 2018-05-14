Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Лариса Гузеева оплатила пластику герою «Давай поженимся!»
Китайский дизайн, бессмысленный и беспощадный (много фото)
Внуки Аллы Пугачевой приехали погостить у бабушки
Как обустроить мангальную зону на даче: 4 простых варианта
Анастасия Волочкова отменила свадьбу
Текущие события
Хоккей. Чемпионат и Кубок мира
2-й период
Чехия3
Австрия1
Хоккей. Чемпионат и Кубок мира
2-й период
Канада1
Латвия0
Хоккей. НХЛ
15.05
Виннипег Джетс
Вегас Голден Найтс
Хоккей. Чемпионат и Кубок мира
17:15
Южная Корея0
Норвегия3
Хоккей. Чемпионат и Кубок мира
17:15
Россия4
Словакия0
Хоккей. Чемпионат и Кубок мира
15.05
Швейцария
Франция
Все события
Большой хоккей в Дании Здесь прозвучит российский гимн
«Это какой-то позор»: россияне дали оценку финалу «Евровидения»
СМИ узнали о важном назначении Дмитрия Рогозина
МАЗ начал выпуск абсолютно нового грузовика (фото)
Для незрячих пассажиров придумали «умные» окна
Россия обыграла Словакию в матче чемпионата мира
Сборная России в порядке, и вот почему
Водянова, Кэмпбелл, Бруни и другие звезды посетили гала-вечер
На что живет королевская семья Великобритании
Продукты, из-за которых вы стареете быстрее других
Специалисты объяснили, почему лучше не пить перед сном
Киркоров и Лолита пожалели, что купили жилье в Болгарии
В Испании ограничивают аренду жилья для туристов
Фоторепортажи
12Роман Павлюченко: спящий гигант завершает карьеру
6Чемпионство «Ювентуса», поражение «Барселоны» и другие события выходных
21:35 (мск), источник: Р-Спорт

Хакеры Fancy Bears: В Швеции скрыли положительные допинг-пробы двух спортсменов

МОСКВА, 14 мая — РИА Новости. Хакерская группа Fancy Bears на своем сайте опубликовала ряд документов Шведского союза спортивных организаций (RF), из которых следует, что спортивные функционеры скрыли положительные допинг-пробы лыжника Бьорна Сандстрёма и легкоатлетки Марии Нильссон.

Источник: AP 2018

В материалах отмечается, что Сандстрём и Нильссон в разное время сдали положительные допинг-тесты, которые показали наличие запрещенного препарата тербуталина (аналог сальбутамола, который назначается при лечении бронхиальной астмы и бронхита — ред.), однако в отношении спортсменов не последовало никаких расследований и санкций.

Также сообщается, что, согласно информации из документов, подавляющая часть лыжников, горнолыжников и биатлонистов из Швеции используют терапевтические исключения, так как страдают хроническим воспалительным заболеванием дыхательных путей.

По мнению хакеров, местные функционеры, чтобы отвести удар от шведского спорта, начали атаку на норвежских лыжников, выдав новость о десятках тысяч доз сальбутамола, которые сборная Норвегии брала с собой на Олимпийские игры-2018 в Пхенчхане.

 Тренеры и спортсмены против: кто составит конкуренцию Тутберидзе
Сексапильная украинская фитнес-тренер, увидев которую вы захотите пойти в спортзал
Да когда уже закончатся эти травмы?
Игнашевич прокомментировал возвращение в состав сборной России
Два 4-кратных олимпийских чемпиона поборются за пост главы ОКР
Тренер Жулин: Загитовой придется сделать шаг назад
Неймар вошел в состав сборной Бразилии на ЧМ-2018 по футболу
Вратарь сборной РФ: В первом периоде со словаками было тяжело
Гарт: Не представляю, как Демченко можно выгнать из сборной
Новости
Авто
Как работает шиномонтаж, где ремонт колеса стоит 350 000 рублей Шины бывают разные. Например, диковинной размерности 59/80 R63, то есть наружным диаметром 4 метра. И такие покрышки тоже надо устанавливать и ремонтировать...
Hi-Tech
На YouTube появилась долгожданная функция В официальном приложении YouTube появилась функция, напоминающая пользователю о том, что пора отвлечься от просмотра роликов.
Кино
Женский бунт: звезды провели акцию протеста в Каннах 82 знаменитых женщины из мира кино взялись за руки в знак протеста против дискриминации женщин в индустрии
Недвижимость
Как Виталий Мутко изменит рынок недвижимости
В России появилась своя Эйфелева башня
Как восстанавливали разрушенные войной города (фото)
Ургант купил дом на Рублевке за семь миллионов долларов
Леди
Как правильно выдавливать прыщик Подсказываем, какие именно воспаления можно трогать, и как правильно это делать.
Дети
Лера Кудрявцева станет мамой и бабушкой одновременно В семье телеведущей готовятся к двойному пополнению.
Все о ремонте
Как использовать пространство за дверью: 11 идей
12 способов сохранить порядок в детской
10 причин остеклить балкон этой весной
Современное шале в Ленинградской области
Mail.RuО компанииРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь