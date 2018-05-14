Хакеры Fancy Bears: В Швеции скрыли положительные допинг-пробы двух спортсменов

Источник: AP 2018

В материалах отмечается, что Сандстрём и Нильссон в разное время сдали положительные допинг-тесты, которые показали наличие запрещенного препарата тербуталина (аналог сальбутамола, который назначается при лечении бронхиальной астмы и бронхита — ред.), однако в отношении спортсменов не последовало никаких расследований и санкций.

Также сообщается, что, согласно информации из документов, подавляющая часть лыжников, горнолыжников и биатлонистов из Швеции используют терапевтические исключения, так как страдают хроническим воспалительным заболеванием дыхательных путей.