Хакеры Fancy Bears: В Швеции скрыли положительные допинг-пробы двух спортсменов

В материалах отмечается, что Сандстрём и Нильссон в разное время сдали положительные допинг-тесты, которые показали наличие запрещенного препарата тербуталина (аналог сальбутамола, который назначается при лечении бронхиальной астмы и бронхита — ред.), однако в отношении спортсменов не последовало никаких расследований и санкций.
Также сообщается, что, согласно информации из документов, подавляющая часть лыжников, горнолыжников и биатлонистов из Швеции используют терапевтические исключения, так как страдают хроническим воспалительным заболеванием дыхательных путей.
По мнению хакеров, местные функционеры, чтобы отвести удар от шведского спорта, начали атаку на норвежских лыжников, выдав новость о десятках тысяч доз сальбутамола, которые сборная Норвегии брала с собой на Олимпийские игры-2018 в Пхенчхане.