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69-летний альпинист покорил Эверест после ампутации обеих ног
Китайский альпинист Ся Боюй с пятой попытки взобрался на Эверест (8 848 метров). Он сделал это с протезами ног.
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Китайский альпинист Ся Боюй с пятой попытки взобрался на Эверест (8 848 метров). Он сделал это с протезами ног.
69-летний китаец первый раз пытался покорить Эверест в 26 лет. Эта попытка окончилась неудача: после того, как он одолжил спальник товарищу, у него были обморожены ноги, и их пришлось ампутировать.
Сегодня Ся Боюй с 5-й попытки достиг своей цели. Вместе с 7 членами своей команды он поднялся на самую высокую горную вершину на Земле.
За тем, как Ся Боюй покорял Эверест, в китайской соцсети Weibo следили более 18 млн человек.