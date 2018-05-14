Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Лариса Гузеева оплатила пластику герою «Давай поженимся!»
Как выглядит новый кортеж Владимира Путина (видео)
Внуки Аллы Пугачевой приехали погостить у бабушки
Киркоров и Лолита пожалели, что купили жилье в Болгарии
Анастасия Волочкова отменила свадьбу
Текущие события
Хоккей. Чемпионат и Кубок мира
3-й период
Южная Корея0
Норвегия3
Хоккей. Чемпионат и Кубок мира
3-й период
Россия3
Словакия0
Хоккей. Чемпионат и Кубок мира
21:15
Чехия
Австрия
Хоккей. Чемпионат и Кубок мира
21:15
Канада
Латвия
Хоккей. НХЛ
15.05
Виннипег Джетс
Вегас Голден Найтс
Хоккей. НХЛ
03:00
Тампа-Бэй Лайтнинг2
Вашингтон Кэпиталз6
Все события
Большой хоккей в Дании Здесь прозвучит российский гимн
«Это какой-то позор»: россияне дали оценку финалу «Евровидения»
СМИ узнали о важном назначении Дмитрия Рогозина
Владимир Путин приехал на инаугурацию на автомобиле «Аурус»
ТОП-5 самых нелепых ДТП в мире
Сборная России обыграла Швейцарию в матче чемпионата мира
Сборная Беларуси вылетела из элитного дивизиона ЧМ
Звезда «Великолепного века» стала неузнаваемой
Анастасия Волочкова отменила свадьбу
104-летний австралийский ученый совершил эвтаназию
Женщинам нравятся мачо независимо от овуляции
Киркоров и Лолита пожалели, что купили жилье в Болгарии
10 самых необычных зданий мира
Фоторепортажи
8Россия обыграла сборную Швейцарии
12Российские хоккеисты играют со сборной Словакии
18:02 (мск), источник: Спорт Mail.Ru

69-летний альпинист покорил Эверест после ампутации обеих ног

Китайский альпинист Ся Боюй с пятой попытки взобрался на Эверест (8 848 метров). Он сделал это с протезами ног.

69-летний китаец первый раз пытался покорить Эверест в 26 лет. Эта попытка окончилась неудача: после того, как он одолжил спальник товарищу, у него были обморожены ноги, и их пришлось ампутировать.

Сегодня Ся Боюй с 5-й попытки достиг своей цели. Вместе с 7 членами своей команды он поднялся на самую высокую горную вершину на Земле.

За тем, как Ся Боюй покорял Эверест, в китайской соцсети Weibo следили более 18 млн человек.

Во время загрузки произошла ошибка.
Во время загрузки произошла ошибка.
Россия попадет на Данию? Расклады на четвертьфинал ЧМ
Артем Ребров: Селихов бежал передо мной, и тут раздался треск
Тренер россиян: Словацкие хоккеисты не такие уж и аутсайдеры
Ерохин — топ или ни о чем? Сборная России по итогам 30-го тура
Неймар: Постоянные разговоры о моём переходе начинают раздражать
Кого мы больше не увидим в чемпионате России
Израильский «Бейтар» изменил название в честь Трампа
Новости
Авто
Как работает шиномонтаж, где ремонт колеса стоит 350 000 рублей Шины бывают разные. Например, диковинной размерности 59/80 R63, то есть наружным диаметром 4 метра. И такие покрышки тоже надо устанавливать и ремонтировать...
Hi-Tech
На YouTube появилась долгожданная функция В официальном приложении YouTube появилась функция, напоминающая пользователю о том, что пора отвлечься от просмотра роликов.
Кино
Женский бунт: звезды провели акцию протеста в Каннах 82 знаменитых женщины из мира кино взялись за руки в знак протеста против дискриминации женщин в индустрии
Недвижимость
Киркоров и Лолита пожалели, что купили жилье в Болгарии
Мягкая почва защитила Пизанскую башню от землетрясений
Мужчина заплатил огромный налог за покупку кладбища
В Африке нашли такой же стадион, как и в Саранске
Леди
Как правильно выдавливать прыщик Подсказываем, какие именно воспаления можно трогать, и как правильно это делать.
Дети
Лера Кудрявцева станет мамой и бабушкой одновременно В семье телеведущей готовятся к двойному пополнению.
Все о ремонте
Как использовать пространство за дверью: 11 идей
12 способов сохранить порядок в детской
10 причин остеклить балкон этой весной
Современное шале в Ленинградской области
Mail.RuО компанииРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь