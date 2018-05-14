69-летний альпинист покорил Эверест после ампутации обеих ног

69-летний китаец первый раз пытался покорить Эверест в 26 лет. Эта попытка окончилась неудача: после того, как он одолжил спальник товарищу, у него были обморожены ноги, и их пришлось ампутировать.



Сегодня Ся Боюй с 5-й попытки достиг своей цели. Вместе с 7 членами своей команды он поднялся на самую высокую горную вершину на Земле.



За тем, как Ся Боюй покорял Эверест, в китайской соцсети Weibo следили более 18 млн человек.