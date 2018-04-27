Путин: Выдающиеся достижения ЦСКА — наша общая гордость и национальное достояние

Источник: ИТАР-ТАСС

«Среди его [ЦСКА] воспитанников — блестящая плеяда победителей самых престижных международных соревнований, чемпионов и призеров Олимпийских игр. Их выдающиеся достижения — наша общая гордость и национальное достояние», — говорится в поздравлении.

Путин отметил, что за годы существования ЦСКА «вписал немало ярких, незабываемых страниц в триумфальную летопись отечественного и мирового спорта» и подчеркнул, что армейцы с уважением относятся к легендарным традициям предшественников.

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Президент добавил, что успехи ЦСКА укрепляют авторитет клуба и статус России как великой спортивной державы, подтверждая лидерские позиции в в гимнастике и фигурном катании, легкой атлетике, единоборствах, а также в футболе, баскетболе и хоккее.