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16:51 (мск), источник: TeamRussia.pro

5 звёзд, которые начинали в чирлидинге

В группах поддержки много перспективных девушек. Рассмотреть будущую звезду можно во время прямой трансляции чемпионата мира по чирлидингу — уже сегодня на Team Russia. До её начала вспоминаем знаменитостей, которые когда-то именно так начинали свою карьеру.

Меган Фокс

Источник: AFP 2018

«В школе я была изгоем, меня все ненавидели, — признаётся актриса. — Особенно девчонки, ведь я дружила с парнями. Я вела себя достаточно агрессивно, а девочкам это не нравилось. За всю жизнь у меня была только одна замечательная подруга. Я ненавидела школу».

Но всё это нисколько не мешало Меган заниматься вместе с одноклассницами чирлидингом. И достаточно успешно. К слову, именно этот опыт помог ей получить роль в чёрной комедии «Тело Дженнифер». По задумке режиссёра, в главную героиню — участницу группы поддержки — вселяется бес, и она начинает убивать парней. За право стать Дженнифер Чак боролись около 700 претенденток, но победила именно Меган Фокс.

Мерил Стрип

Источник: AFP 2018

Это сейчас Мерил Стрип — главный борец за права женщин и образец для подражания. А в 12 лет её отчислили из воскресной школы за плохое поведение. Мерил, на радость одноклассников, постоянно пародировала учителей. Родители не стали её ругать и даже всячески поощряли тогдашние увлечения — чирлидинг и музыку.

Правда, из первого Мерил достаточно быстро выросла. А второе до сих пор помогает в профессии — на счету актрисы несколько очень успешных мюзиклов, в последнем из которых «Чем дальше в лес…» она поёт на пару с Джонни Деппом.

Мадонна

Источник: AP

По признанию Мадонны, именно участие в группе поддержки баскетбольной команды в старшей школе Рочестер Адамс в Мичигане натолкнуло её на мысли о большом артистическом будущем.

«Мне очень нравилось тренироваться, заниматься хореографией, — вспоминала певица. — Но ещё больше я любила выходить уже непосредственно на поле и на глазах у сотни зрителей танцевать с нашими помпонами».

После окончания школы она всерьёз задумывалась о карьере танцовщицы и отправилась покорять Нью-Йорк. Но вместо большой сцены попала сначала в «Данкин Донатс», а потом в ресторан «Русский самовар». С танцами не сложилось — свободным было только место гардеробщицы. Правда, спортивное прошлое всё же пригодилось — ни одно шоу Мадонны не обходится без сложных акробатических номеров.

Кэмерон Диаз

Источник: AP 2018

В 2004 году на церемонии Kids Choice Awards Кэмерон Диаз нарядилась в форму чирлидера. И всё не просто так. Будучи студенткой политехнического колледжа Лонг-Бич, Кэм участвовала в группе поддержки местного футбольного клуба.

Когда-то именно там её впервые увидел и запомнил рэпер Снуп Дог: «Она носилась с другими девочками и была самой яркой из них».

Карьера Кэмерон в группе поддержки была совсем короткой — уже в 16 лет она подписала свой первый контракт с модельным агентством.

Кирстен Данст

Источник: AP 2018

Кирстен Данст была чирлидером и в средней школе Лоурелл Холл, и все четыре года, что училась в старшей школе Нотр-Дам вплоть до своего выпуска в 2000 году. И потому без проблем получила главную роль в картине «Добейся успеха», которая вышла в том же году.

Правда, для участия в фильме, прославившем чирлидинг далеко за пределами США, актрисе всё равно пришлось усиленно тренироваться — многие из показанных в фильме элементов запрещены для исполнения школьными группами поддержки.

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