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11:06 (мск), источник: Lenta.Ru

В WADA попросили больше денег для расследования допинга в российском спорте

Вице-президент Всемирного антидопингового агентства (WADA) Линда Хеллелэнд посчитала кризисной ситуацию с российским спортом. Ее слова приводит Inside the Games.

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Хеллелэнд предложила провести «аудит российского допингового кризиса». Она утверждает, что сломанная и запутанная реакция на допинговый кризис в России пошатнула уверенность общественности в том, что WADA готово, хочет и может защищать чистых спортсменов от допинга. По ее мнению, органы государственной власти должны значительно увеличить ежегодные финансовые вливания в WADA.

«В частности, если похожие кризисные ситуации постоянно возникают перед крупными турнирами, то является ли эффективным способом сохранить общественное доверие путем исключение из соревнований в ожидании выявления фактов, что спортсмены выходят из полностью коррумпированной системы?» — заявила вице-президент.

13 апреля журналист телеканала ARD Хайо Зеппельт предупредил о новой информации по допингу в России. По его словам, российские спортсмены сдали девять тысяч положительных допинг-проб, и их ожидает огромное количество санкций.

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